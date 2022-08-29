高承恩選秀落選 盼籃球跨聯盟邀請賽證明自己

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（中央社記者黃巧雯新北29日電）健行科大後衛高承恩今年參加台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+選秀落選，事後一度在學長面前落下男兒淚，經調適心情後，他表示，這次參加籃球跨聯盟邀請賽，希望能證明自己。

中華民國籃球協會推動跨聯盟邀請賽，預計9月17日至27日將在台北和平籃球館登場，3聯盟加上台灣培訓隊，共有12支隊伍參賽，其中P. LEAGUE+聯盟除了新竹街口攻城獅單獨組隊外，聯盟另組PLG RISING STARS隊，由年輕球員組成，並邀請自由球員高承恩參加，今天在台灣藝術大學開訓。

高承恩今年報名P. LEAGUE+選秀，卻未獲得任何球隊青睞，他接受媒體聯訪時坦言，選秀會當下前2輪結束後還沒喊到自己名字，心裡就有底，很想要直接離開現場 ，「沒想到結果這麼不好，當下滿難過的」。

昔日健行的學長朱雲豪、謝亞軒事後也致電安慰高承恩，並邀約吃飯，高承恩積壓許久情緒，也在學長面前釋放出來，他說，這是第一次在學長面前落淚。

高承恩透露，在選秀會結束的隔週，有不少球隊提出練球的邀約，近期則跟隨衛冕軍富邦勇士練球，見識到前輩處理球的方式和學生聯賽不同。

對於這次獲邀加入PLG RISING STARS隊，將參加跨聯盟邀請賽，高承恩表示，經歷選秀會落選後，自己得失心已經不會太重，但會把握機會，再證明自己一次。（編輯：張雅淨）1110829