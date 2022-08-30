封拍再等等 小威在球迷加油聲中晉級美網次輪

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（中央社紐約29日綜合外電報導）23座大滿貫單打冠軍得主小威廉絲，今天在紐約球迷加油聲中順利闖進美國網球公開賽女單次輪。美網預料會是小威廉絲生涯最後一戰。

法新社報導，在紐約艾許球場（Arthur Ashe Stadium）2萬3000名球迷面前，下個月將滿41歲的小威廉絲（Serena Williams）以6比3、6比3擊敗來自蒙特內哥羅的科維妮奇（Danka Kovinic）。

曾貴為世界球后的小威廉絲，今天之前本季僅拿過一勝，世界排名滑落到605。

這樣的狀態讓1995年轉入職業的小威廉絲透露，她的退役已進入倒數計時。

今天，小威廉絲穿著鑲著水鑽，猶如禮服般的黑色連身球衣，和在鎂光燈下閃閃發亮的外套，如女王般步入球場，並在首盤的第1局克服緊張，成功保住發球局。

接著，小威廉絲攻破對手發球局，取得2比0領先，讓觀眾興奮得坐不住。

世界排名80的科維妮奇今年在大滿貫賽事表現一直很穩健，在澳洲網球公開賽和法網網球公開賽都闖進第3輪。

27歲的科維妮奇在第3局破發，接著又在保發後攻破小威廉絲的發球局，取得3比2領先。

但小威廉絲穩住陣腳，回破對手發球局，先扳成3比3平手，接著又連下3局，以6比3拿下首盤。

次盤前4局，雙方各自保發，小威廉絲在第5局攻破對手發球局，取得3比2領先。

之後3局兩人各自保發，小威廉絲以5比3領先之際，靠著這場比賽最後一次破發拿下她本季的第2勝。

路透社報導，今天這一勝無疑將升高小威廉絲的信心，但要拿下追平紀錄的大滿貫第24冠，路途只會愈來愈險峻。

小威廉絲接下來將挑戰第2種子、愛沙尼亞好手孔塔薇特（Anett Kontaveit）。孔塔薇特稍早以6比3、6比0輕取羅馬尼亞對手克里斯蒂亞（Jaqueline Cristian），晉級二輪。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110830