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小威廉絲大滿貫賽單打最後一戰 美網闖過頭關[影]

2022/8/30 09:17（8/30 09:42 更新）
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美國網球名將小威廉絲（圖）29日在美網以6比3、6比3直落二擊敗蒙特內哥羅選手科維妮奇，成功闖過首輪。（圖取自twitter.com/usopen）
美國網球名將小威廉絲（圖）29日在美網以6比3、6比3直落二擊敗蒙特內哥羅選手科維妮奇，成功闖過首輪。（圖取自twitter.com/usopen）
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（中央社紐約29日綜合外電報導）面對可能是生涯在大滿貫女單賽事的最後一次出賽，美國網球名將小威廉絲今天在美網以6比3、6比3直落二擊敗蒙特內哥羅選手科維妮奇（Danka Kovinic），成功闖過首輪。

下個月將滿41歲的小威廉絲（Serena Williams），1999年在美國公開賽擊敗瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis），以17歲之齡拿下生涯首座大滿貫賽單打的冠軍獎盃，開啟她稱霸女子網壇的世代。

小威廉絲生涯至今，一共打下23座大滿貫賽事女子單打冠軍，成績僅次於澳洲傳奇名將寇特（Margaret Court）的24冠 ，但她本月初宣布退役進入倒數計時，這次美網更可能是她最後一次打大滿貫單打賽事。

今天的比賽結束後，小威廉絲和姊姊大威廉絲（Venus Williams）將繼2018年後再度合體，於明天持外卡參加女子雙打的比賽。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110830

影片來源：US Open Tennis Championships
影片來源：US Open Tennis Championships
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