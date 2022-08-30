更多編輯台推薦新聞：
FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難
產經

FED不排除9月再升息3碼 學者：央行跟不跟進陷兩難

國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增
生活

國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事
生活

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

小威廉絲難捨網球 是否退休話說得很模糊

2022/8/30 13:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約29日綜合外電報導）在今天打進大滿貫美國網球公開賽女單次輪後，美國名將小威廉絲說對她預期的退休計畫「保持模糊」。

法新社報導，下個月即將過41歲生日的小威廉絲（Serena Williams），今天在美網女單首輪以兩盤6比3擊敗蒙特內哥羅的科維妮奇（Danka Kovinic）。她賽後說：「我一直都講得蠻模糊的對吧？接下來我還是會保持模糊，因為沒有人知道。」

生涯拿過23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲這個月稍早表示，她正「逐漸遠離」網球，且歷經27年職業網球生涯後，邁入退休生活已進入「倒數」階段 。

在今天獲勝之前，世界排名曾高居第1的小威廉絲今年只贏了1場比賽，世界排名也滑落到605名。

這讓她透露自己即將退休，並暗示本屆美網將是她的告別戰。

今天賽後，小威廉絲在場邊受訪時，被問到她之前在「時尚雜誌」（Vogue）透露有關即將退休的消息，她說：「這是個艱難的決定。」

她說：「我覺得，當你對某事充滿熱情，要轉身離開總是十分困難。」

「我一直試著決定該怎麼做，因為我真的熱愛網球。」

她補充道：「我認為現在是時候了，我有家庭，我生命中有其他篇章，我把那稱為是進化。」

「就像小威廉絲2.0版，我還是會瘋狂，我還是會緊張，我還是會在你們左右。但我希望一覺醒來，不必跑上球場。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110830

小威廉絲
小威廉絲將退役 網球天后品牌價值可能更吸金 縱橫網壇27載 小威廉絲拚美網迎接退休前最後一戰
科維妮奇
封拍再等等 小威在球迷加油聲中晉級美網次輪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族