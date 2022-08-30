小威廉絲難捨網球 是否退休話說得很模糊

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（中央社紐約29日綜合外電報導）在今天打進大滿貫美國網球公開賽女單次輪後，美國名將小威廉絲說對她預期的退休計畫「保持模糊」。

法新社報導，下個月即將過41歲生日的小威廉絲（Serena Williams），今天在美網女單首輪以兩盤6比3擊敗蒙特內哥羅的科維妮奇（Danka Kovinic）。她賽後說：「我一直都講得蠻模糊的對吧？接下來我還是會保持模糊，因為沒有人知道。」

生涯拿過23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲這個月稍早表示，她正「逐漸遠離」網球，且歷經27年職業網球生涯後，邁入退休生活已進入「倒數」階段 。

在今天獲勝之前，世界排名曾高居第1的小威廉絲今年只贏了1場比賽，世界排名也滑落到605名。

這讓她透露自己即將退休，並暗示本屆美網將是她的告別戰。

今天賽後，小威廉絲在場邊受訪時，被問到她之前在「時尚雜誌」（Vogue）透露有關即將退休的消息，她說：「這是個艱難的決定。」

她說：「我覺得，當你對某事充滿熱情，要轉身離開總是十分困難。」

「我一直試著決定該怎麼做，因為我真的熱愛網球。」

她補充道：「我認為現在是時候了，我有家庭，我生命中有其他篇章，我把那稱為是進化。」

「就像小威廉絲2.0版，我還是會瘋狂，我還是會緊張，我還是會在你們左右。但我希望一覺醒來，不必跑上球場。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110830