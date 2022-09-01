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小威擊退第2種子孔塔薇特 晉級美網女單3輪[影]

2022/9/1 09:56（9/1 10:24 更新）
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美國網球名將小威廉絲（圖）8月31日擊退愛沙尼亞好手孔塔薇特，晉級美國公開賽女單第3輪。（圖取自twitter.com/usopen）
美國網球名將小威廉絲（圖）8月31日擊退愛沙尼亞好手孔塔薇特，晉級美國公開賽女單第3輪。（圖取自twitter.com/usopen）
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（中央社紐約31日綜合外電報導）美國網球名將小威廉絲今天歷經一番苦戰，終場以7比6（7/4）、2比6、6比2，擊敗第2種子、愛沙尼亞好手孔塔薇特（Anett Kontaveit），晉級美國公開賽女單第3輪。

再幾星期即將滿41歲的小威廉絲（Serena Williams），本季在美網開打前僅拿過1勝，世界排名滑落到605，這樣的狀態讓1995年轉入職業的小威透露，她的退役已進入倒數計時，暗示本屆美網將是她的告別戰。

然而，小威29日在美網女單首輪以兩盤6比3擊敗蒙特內哥羅的科維妮奇（Danka Kovinic）。她賽後說，她對她預期的退休計畫「保持模糊」。

除了女單，小威本屆美網還將與姊姊大威廉絲（Venus Williams）聯手，在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）拉開明晚女雙賽程的序幕，這是姊妹倆自2014年來首度搭檔挑戰美網雙打。

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路透社報導，這也是首度有首輪雙打賽事在美網設有屋頂的艾許球場舉行，大、小威廉絲將在黃金時段遭遇捷克組合哈爾德卡（Lucie Hradecka）與諾斯科娃（Linda Noskova）。

小威1999年在美網擊敗瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis），以17歲之齡拿下生涯首座大滿貫賽單打冠軍，開啟她稱霸女子網壇的世代，至今坐擁23座大滿貫賽事女子單打冠軍，成績僅次於澳洲傳奇名將寇特（Margaret Court）的24冠。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110901

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