曾仁和6局失1分率猿4連勝 很滿意「土虱抱枕」

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中華職棒樂天桃猿隊舉辦「海鮮趴」，18日由「土虱」曾仁和（圖）先發出賽，投6局失1分、壓制統一獅打線，幫助桃猿以3比1拿下近期4連勝，曾仁和獲選單場MVP。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月18日

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職樂天桃猿隊舉辦「海鮮趴」，今天由「土虱」曾仁和先發出賽，投6局失1分、壓制統一獅打線，桃猿以3比1拿下勝利，曾仁和獲選單場MVP，也帶著「土虱抱枕」上台領獎。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰統一獅隊，桃猿隊先發投手曾仁和狀況不錯，開賽連抓11個出局數，直到4局2人出局後，才被獅隊洋砲羅薩敲出第一支安打。

曾仁和今天前6局僅被敲出2支安打、沒有失分，7局續投被林子豪敲出陽春砲，1個出局數都沒有抓到就退場；總計用85球投6局，被敲出3支安打，投出4次三振、1次保送，失掉1分責失分。

桃猿隊3局嚴宏鈞敲出內野安打，2人出局後陳晨威敲安，楊晉豪選到四壞保送，廖健富適時安打，一棒2分幫助球隊取得2比0領先。

桃猿隊5局成晉率先敲出安打，陳晨威三壘打送回球隊第3分，陳晨威連2天敲出三壘打，目前中職生涯三壘打累積38支、追上富邦悍將隊野手王勝偉，三壘打數量並列史上第5。

曾仁和6局優質先發幫助球隊拿下近期4連勝，也是個人本季第5勝，他在接受主場MVP訪問時表示，今天上場投球時感覺狀況不錯，7局續投主要是想突破，如果可以多丟一點，就可以減少牛棚投手負擔，被打出全壘打很可惜。

桃猿隊配合「海鮮趴」主題日，推出「土虱抱枕」也有高人氣，曾仁和笑說，很開心可以有這個商品，但一開始還疑惑地問說：「土虱不是海鮮吧？」今天也帶著抱枕一起上MVP頒獎台。（編輯：張雅淨）1110918