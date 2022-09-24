洋基再度1分氣走紅襪 張育成連6場上壘中斷

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美國職棒大聯盟紐約洋基以5比4擊敗波士頓紅襪隊。效力紅襪的台灣好手張育成全場3打數沒有安打，連6場上壘中斷。（圖取自twitter.com/YutheSouljaBoy）

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基連兩天5比4氣走來訪的波士頓紅襪隊，拉出5連勝。效力紅襪的台灣好手張育成先發碰上洋基王牌投手柯爾，全場3打數沒有安打，連6場上壘中斷。

洋基巨砲「法官」賈吉（Aaron Judge）連3場熄火，此役4打數敲出一支短程安打，兩度遭三振。即使滿場球迷屏息以待，賈吉本季全壘打數仍停在60支，再一支才能追平洋基名將馬瑞斯（Roger Maris）1961年締造的美國聯盟紀錄。

張育成連兩場先發，擔任第9棒、鎮守游擊大關。他3局上擊出游擊方向滾地球出局，6局上遭柯爾（Gerrit Cole）三振，7局上擊出二壘方向滾地球出局。

張育成效力前東家坦帕灣光芒隊最後兩場比賽都有靠安打上壘，隨後遭光芒指定讓渡（DFA），再被紅襪網羅。9月中旬改披紅襪戰袍後，張育成前4場先發出賽都有上壘，其中兩場有安打，另兩場分別靠四壞、觸身球保送上壘。

張育成守備一向穩健，但此役4局下漏接洋基打者唐納森（Josh Donaldson）擊出的的游擊後方不營養飛球，所幸這次守備瑕疵沒有造成球隊失分。

昨晚洋基10局下靠唐納森再見安打贏球，殺進季後賽。紅襪今晚先聲奪人，首局靠范姆（Tommy Pham）陽春砲取分；洋基3局下靠希克斯（Aaron Hicks）陽春砲追平，5局下再靠希克斯、托瑞斯（Gleyber Torres）適時安打添得3分。

紅襪不甘示弱，維杜格（Alex Verdugo）6局上從柯爾手中敲出扳平比數的3分砲。柯爾不滿好壞球判決，半局結束後找主審理論，與洋基總教練布恩（Aaron Boone）雙雙遭驅逐出場。

兩隊僵持到8局下，洋基代打貝德（Harrison Bader）在兩人出局後靠四壞上壘，企圖盜壘時對方牽制暴傳，貝德一溜煙衝上三壘，隨後靠崔維諾（Jose Trevino）適時安打攻下致勝分。

柯爾無關勝敗，此役送出8次三振，本季244度三振對手，傲視大聯盟，離追平古德瑞（Ron Guidry）1978年締造的隊史單季最多奪三振紀錄只差4次。（編輯：馮昭）1110924