全民運動會聖火環台傳遞 晚間返抵嘉義縣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111年全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣舉行，聖火環台傳遞27日晚間返抵嘉義縣，嘉義縣府同仁列隊歡迎，（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）111年全民運動會10月8日至13日在嘉縣舉行，9月9日從阿里山引燃聖火環台開跑，經國境之南屏東、國境之北基隆，今晚回到嘉縣，聖火暫駐縣府大廳，之後將在縣內18鄉鎮市持續傳遞。

嘉義縣長翁章梁、教育處長李美華、體育會理事長羅信富及熱情民眾今晚在嘉義縣府迎接全民運動會聖火隊選手，感謝他們繞行全台；迎接儀式由全民運動會吉祥物「Q寶」以動感舞蹈開場，接著由翁章梁及縣府同仁列隊歡迎，並將聖火暫駐縣府大廳。

翁章梁接受媒體聯訪表示，此次聖火環台傳遞比照「奧林匹克火炬傳遞方式」，1人執主火、6人執副火，歷經10多天環台行程，跑至連江縣、金門縣及澎湖縣與國境之南屏東、國境之北基隆於今晚抵達嘉義。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

翁章梁說，9月30日起聖火將在嘉義縣18鄉鎮市持續傳遞，至全民運開幕，並於10月4日晚間7時在縣政府前廣場進行「點亮聖火台暨裝置藝術」點燈活動，歡迎全國遊客在全民運期間一起來嘉義深度漫遊。

李美華指出，聖火環台的行程讓民眾更加認識嘉義縣，除了將嘉義縣民身分證字母Q融入賽會標誌外，也在各地方介紹嘉義縣美食，如阿里山的咖啡、茶、野生愛玉及龍眼蜂蜜等，來嘉義不僅能看比賽，還能觀光、品嘗美食。（編輯：謝雅竹）1110927