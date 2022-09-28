DAZN收購ELEVEN SPORTS 觀眾權益不變

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）體育頻道ELEVEN SPORTS集團未來將併入全世界體育串流服務巨擘DAZN集團旗下繼續原有經營，ELEVEN SPORTS TAIWAN總經理鄧儒宗今天說，台灣觀眾權益都不變。

ELEVEN SPORTS（壹拾壹體育網公司）今天發布新聞稿宣布，經過長達數月的溝通與協商，全世界體育串流服務巨擘DAZN於日前與ELEVEN SPORTS集團達成收購協議，未來ELEVEN SPORTS集團將併入英國DAZN集團旗下繼續原有經營，同時也將解決ELEVEN SPORTS集團於財務上的困境，並獲得更多各方面資源。

ELEVEN SPORTS TAIWAN總經理鄧儒宗今天表示，ELEVEN SPORTS及DAZN都是英國公司，而他是土生土長的台灣人，一定會做為國際投資者和台灣運動及媒體產業的橋梁。

鄧儒宗承諾，將全力捍衛台灣觀眾的權益，他強調，台灣觀眾權益都不會變，將全力維持目前ELEVEN SPORTS TAIWAN的服務品質及內容強度。

ELEVEN SPORTS TAIWAN自2016年中試營運，2017年3月1日正式開播，並陸續上架有線電視系統，ELEVEN SPORTS TAIWAN在新聞稿中也提及近年來在台經營面臨多項挑戰。

ELEVEN SPORTS TAIWAN坦言，台灣經營體育頻道並不容易，經過5年洗禮，累積虧損超過新台幣10億元，不得不重新審視在台灣的營運可能。

近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情翻轉全球的收視習慣，ELEVEN SPORTS TAIWAN指出，經營更加困難，但基於體育頻道的社會責任及使命感，原本評估2022年中退出台灣市場的決策，一直讓董事會無法做出最終的決定，「因為這個決定將對目前已經承諾的轉播協議包括中華職棒、T1職籃、中華民國企業排球聯賽、日本職棒太平洋聯盟，歐洲籃球聯賽及西班牙甲組足球聯賽等直播賽事帶來巨大衝擊，也影響廣大觀眾收視權益」。

除財報呈現殘酷的現實，ELEVEN SPORTS TAIWAN表示，台灣的體育市場觀眾反應不如預期，收視率所反映的收視狀況與相對廣告收益相較偏少，而體育頻道的觀眾都希望收看的賽事為最即時，相對在購入的播放權利、設備器材、人事成本也相對較高。

ELEVEN SPORTS TAIWAN認為，台灣觀眾已習慣有線電視頻道「付錢看全部」的消費習慣，在此商業模式中，體育頻道轉播及經營，無法得到足夠的財務回報。

不過，ELEVEN SPORTS TAIWAN表示，希望可以續留台灣，成為真正的在地化國際頻道，因此不斷開創出許多打破制式的轉播型態，希望真正的符合台灣觀眾與市場的習慣及需求，像是在疫情期間推出英語轉播服務，讓世界看見中華職棒，而今年ELEVEN SPORTS TAIWAN推出「我主場我捍衛，雙主播雙聲道」開創出不同以往的體育頻道製作面向，不斷嘗試提供觀眾創新的收視經驗。

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ELEVEN SPORTS集團今年7月1日於台灣市場開始全新跨國OTT平台（ELEVENSPORTS.COM）的試營運，目前已經有5000名用戶使用中，個人化的服務與隨處隨看的便捷度，將透過越來越多的用戶體驗推廣並創造收看的效益。

ELEVEN SPORTS集團全球性的策略方向，除了保有台灣的有線電視及MOD的合作外，也將全力發展OTT平台，結合總公司的全球資源，在ELEVENSPORTS.COM上就可以看到全世界的各種賽事，也要將台灣推向國際。（編輯：陳政偉）1110928