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下半季爭冠關鍵期 桃猿5球員確診

2022/10/4 16:16
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（中央社記者黃巧雯桃園4日電）中華職棒樂天桃猿在下半季爭冠關鍵期再添COVID-19疫情，曾仁和、王溢正、陳俊秀、林泓育、黃敬瑋確診，桃猿隊總教練曾豪駒今天表示，希望頂替的選手能補足戰力。

中職桃猿隊目前暫居下半季龍頭，但僅領先排名第2的中信兄弟0.5場勝差，今天桃猿隊、中信兄弟分別在桃園、花蓮兩地都有比賽，若桃猿隊輸球、兄弟隊贏球，下半季龍頭將暫時易主。

桃猿隊5月才飽受疫情衝擊，近期再有球員染疫，桃猿隊總教練曾豪駒賽前接受媒體聯訪時透露，陣中投手曾仁和、王溢正以及野手陳俊秀、林泓育、黃敬瑋確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中陳俊秀、林泓育還是二度染疫，已升上藍寅倫、林政華待命，而9月24日下二軍的廖健富，近期將滿10天。

在下半季爭冠白熱化之際，桃猿隊多名球員確診恐影響戰力，曾豪駒表示，「只要有人可以補上就可以，希望補上的選手能維持住團隊戰力。」

面對近期疫情，曾豪駒指出，已提醒選手注意防疫、保護好自己。

10月3日剛滿28歲的曾仁和昨天在社群平台發文，「沒想到今年竟然是在隔離中度過生日」，他也許下生日願望，希望球隊可以拿到總冠軍。（編輯：張雅淨）1111004

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