MLB TV片面變更國際收視條款 消保處：無法可管

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）MLB季後賽開打，但旗下MLB TV卻無預警更動條款，許多美國以外的訂戶無法即時觀看季後賽、影響消費權益。消保處今天說，台灣法規對MLB TV無強制力，呼籲民眾留意境外交易風險。

美國職棒大聯盟的MLB TV提供球迷另一個管道收看比賽，台灣有許多球迷訂閱服務，以利觀看自己中意的MLB比賽等，MLB TV提供各種不同的訂閱方案，包括一個月、一季吃到飽以及單隊吃到飽等方案可讓民眾選擇。

不過，MLB TV卻在季後賽開打前無預警更動條款，除了美國有線電視客戶之外，包括台灣在內的許多國際地區，大多無法透過MLB TV即時觀看季後賽，僅能在比賽90分鐘後才可以觀看重播，讓台灣許多有訂閱服務的球迷感到錯愕。

MLB TV片面更動條款、影響台灣消費者權益，但行政院消費者保護處簡任秘書陳星宏告訴中央社記者，由於該平台公司並沒有在台灣落地、註冊，因此台灣法律對此平台並沒有管轄權。

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陳星宏說，雖然台灣消費者可以以涉外民事法來提起消費權益訴訟，但即便消費者勝訴，由於平台未在台灣設立公司，因此判決對該平台仍沒有強制約束力。

從此情況來看，陳星宏提醒，台灣民眾訂閱MLB TV，有境外網站交易風險，除非受害民眾要去美國以受害者身份提出訴訟，否則發生消費爭議時都很難獲得解決，僅能提醒民眾要訂閱境外商品或服務，且該商品公司又未在台灣落地時，必須留意風險。（編輯：吳協昌）1111008