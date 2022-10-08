桃猿2轟擊敗龍中止3連敗 曾總：記住這個感覺[影]

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職樂天桃猿隊今天與味全龍隊交手，桃猿隊林立、林承飛開轟，郭嚴文8局代打敲出致勝安，桃猿以10比5拿勝、中止近期3連敗，總教練曾豪駒直言這場勝利很重要，希望球員記住這感覺。

中華職棒樂天桃猿隊今天繼續在天母棒球場與味全龍隊交手，龍隊2局靠著林智勝安打、谷德溫二壘打先馳得點。

桃猿隊前2局沒有拿下分數，3局首名打者靠著失誤上壘，陳晨威敲安，林立短打推進，2人出局後廖健富適時安打，一棒2分幫助球隊翻轉戰局。

影片來源：CPBL 中華職棒

桃猿隊5局上林立敲出陽春砲為個人本季第14轟，再靠著林智平安打、朱育賢四壞保送，林承飛二壘打，再幫助球隊送回2分。

龍隊5局下追分，靠著吉力吉撈．鞏冠二壘打送回1分，再靠著滾地球跑回第3分，7局劉基鴻開轟，2分砲幫助球隊扳平比數，這發全壘打也是劉基鴻個人本季第9轟。

桃猿隊8局靠著邱丹安打、盜上二壘，郭嚴文代打敲安送回超前分，9局朱育賢適時安打，替球隊多添1分保險分，林承飛補上3分砲，幫助球隊拉大領先；郭嚴文為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊近期戰績不順，下半季戰績被中信兄弟超車、掉到第2名，明天起將與兄弟打2連戰也是關鍵，今天搶勝止敗，總教練曾豪駒直言，這一場比賽勝利很重要，對接下來比賽有幫助，希望球員記住這個感覺，「記住我們有能力可以做到，這才是我們想要的。」

桃猿隊打線回溫，今天團隊敲出15支安打，林立單場3安，敲出個人本季第14轟，賽後獨居全壘打王，林承飛單場2安5打點，也有1發全壘打。

曾豪駒表示，今天全體球員展現強烈想要贏球的企圖心，攻擊上面的執行到位，雖然一度被追平，但失去後郭嚴文關鍵代打要回領先、也帶動氣勢。

桃猿隊先發投手楊彬今天投6局失3分，優質先發無關勝敗，曾豪駒表示，楊彬這幾場比賽維持水準，如果持續有好表現，也會將他帶入季後賽。（編輯：張芷瑄）1111008