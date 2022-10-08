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郭嚴文1好1壞上場代打建功 想跟大家輸贏一起[影]

2022/10/8 21:54（10/8 22:29 更新）
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中華職棒樂天桃猿隊8日作客天母棒球場交手味全龍隊，桃猿郭嚴文8局上場代打敲出致勝安，助隊以10比5拿勝。中央社記者張新偉攝 111年10月8日
中華職棒樂天桃猿隊8日作客天母棒球場交手味全龍隊，桃猿郭嚴文8局上場代打敲出致勝安，助隊以10比5拿勝。中央社記者張新偉攝 111年10月8日
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職樂天桃猿隊今天與味全龍隊交手，郭嚴文8局1好1壞時被換代打上場，敲出致勝安打；郭嚴文打擊狀況佳卻因為膝蓋不舒服影響出賽，直言很想跟大家「輸贏一起」。

中華職棒樂天桃猿隊今天在天母棒球場與味全龍隊交手，兩隊7局打完5比5戰成平手，8局桃猿隊壘上有人、張閔勛打擊時，球數1好1壞後，突然換代打由郭嚴文上場，郭嚴文敲出超前比數安打、帶起球隊士氣，桃猿終場以10比5拿勝、郭嚴文拿下單場MVP。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，郭嚴文是陣中打擊狀況最好的打者，經驗也足夠，只是身體上有一些不舒服，那個打席一開始有猶豫要不要換代打，最後郭嚴文不負所托，執行好任務。

影片來源：CPBL 中華職棒

郭嚴文左膝先前開刀的地方近期不舒服，每週固定要到醫院回診，抽出膝蓋積水，賽後被問起膝蓋狀況，郭嚴文直言感覺有點棘手，覺得傷勢沒有進展，只有去醫院處理完之後才覺得稍微比較舒服，但一活動就又會腫脹、有血水跑出來。

目前球隊傷兵不少，二軍人力也不足夠，郭嚴文表示，只要球隊需要，能夠幫上忙就會盡量幫忙，過去沒有印象有在打席間代打上場，但上去沒有多想什麼，1好1壞上場球數不利，投手又連投2個壞球，反而形成比較好攻擊的局面。

桃猿近2場勝利都是郭嚴文代打建功，曾豪駒表示不是巧合，他本來就是有能力的球員；郭嚴文則表示，贏球是靠大家一起，只是剛好那個時間點被換代打上去有好的結果，球隊贏球、就會特別被記住。

因為傷勢影響出賽，被問起近期與中信兄弟戰績緊咬，有沒有感覺到大家壓力比較大，郭嚴文直言很想要跟大家輸贏一起，這樣才可以比較知道球隊的節奏，用什麼方式去鼓勵大家；今年大家都打得很辛苦，前面贏得再多也沒有用，例行賽120場打完才會知道結果。（編輯：張芷瑄）1111008

中華職棒樂天桃猿隊郭嚴文（左）8日在天母球場比賽8局1好1壞時代打上場，成功敲出致勝安，助隊以10比5拿勝；郭嚴文打擊狀況佳卻因為膝蓋不舒服影響出賽，他受訪時直言，很想跟大家「輸贏一起」。中央社記者張新偉攝 111年10月8日
中華職棒樂天桃猿隊郭嚴文（左）8日在天母球場比賽8局1好1壞時代打上場，成功敲出致勝安，助隊以10比5拿勝；郭嚴文打擊狀況佳卻因為膝蓋不舒服影響出賽，他受訪時直言，很想跟大家「輸贏一起」。中央社記者張新偉攝 111年10月8日
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