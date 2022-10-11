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曾文鼎加盟T1中信 總教練李逸驊：最滿意的補強

2022/10/11 16:51
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（中央社記者龍柏安台北11日電）3名全新外援，加上在自由市場補進「大房東」曾文鼎與後衛劉人豪，T1聯盟新北中信特攻總教練李逸驊直言，今年補強當中他最滿意的部分：「就是補進了曾文鼎。」

台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻今天全員出席在新莊體育館舉行的開季記者會，全隊也穿著比賽球衣出席活動，這也是球團宣布簽下曾文鼎後，他首次與球團「合體」公開露面。

李逸驊表示，在曾文鼎加盟前，球隊本土禁區長人只有譚傑龍一人，曾文鼎入隊後，不但讓調度的人手更充裕，另一方面也能讓洋將攻防位置往上拉，臨場戰術安排也能更靈活。

除李逸驊外，譚傑龍或許是球隊中受益最多的人，他承認，知道曾文鼎要加入球隊，他第一個念頭就是：「可以學習。」

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他透露，過去也曾與黃金世代的田壘同隊，可惜當時兩人因輪流受傷，同時搭配的機會並不多，「鼎哥無論是比賽經驗還是技術，都值得學習，看他打球好像都很輕鬆，而且他對戰術的應用和變化反應非常快。」

曾文鼎表示，目前僅和球隊團隊配合過一次，針對每個球員的特性和習慣還不太了解，所幸陣中包括李學林、林韋翰等人都有合作經驗，希望透過他們的幫助，能盡快進入狀況，也希望能在開季把團隊默契和化學效應，都整合到最佳狀態。（編輯：張芷瑄）1111011

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