PLG全新賽季11月開打 領航猿主場壓軸登場

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新賽季11月5日將開打，14日在台北舉行開季記者會，台北富邦勇士領隊蔡承儒（左起）、新北國王總經理毛加恩、桃園領航猿總經理陳信安、聯盟執行長陳建州、新竹街口攻城獅總經理胡瓏智、福爾摩沙台新夢想家總經理韓駿鎧、高雄17直播鋼鐵人隊總經理高景炎出席合影。中央社記者張新偉攝 111年10月14日

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（中央社記者龍柏安台北14日電）PLG今天舉行新賽季開季記者會，除公布聯盟開幕戰將於11月5日由衛冕軍台北富邦勇士在主場迎戰新竹街口攻城獅，今年例行賽的總場次也從上季的90場，激增至120場。

P. LEAGUE+聯盟今天公布2022-23賽季相關資訊，也包括全新賽事標語Oh My PLG，聯盟也宣布場上2名洋將薪資總額上限，由過去的月薪3萬美金（約新台幣96萬元），提升至4萬美金（約新台幣128萬元）。

頂著連霸光環的台北富邦勇士，被問到今年賽季目標，領隊蔡承儒表示：「3連霸。」而上季爭冠失利、名列亞軍的攻城獅前鋒朱雲豪則說，目標放在復仇、奪冠。

朱雲豪指出，攻城獅仍是支年輕球隊，他們無論在身體的強度和打球細節上，都還能做得更好，他並透露上個賽季在場上跟學長對位，讓他學到不少招式，「這個球季希望可以把學到的東西展現出來，也會多嘗試挖寶。」

今年在選秀會上大進補的桃園璞園領航猿，是聯盟最後一支主場亮相球隊，新球季主場開幕戰在12月10日，開季後得歷經客場5連戰才能「回家」，球隊總經理陳信安說：「未必是壞事，在客場適應高張力、高壓力的比賽後，再帶著勝利回來。」

對於開季先打客場5連戰，領航猿前鋒盧峻翔自認影響不大，他拿今年選秀狀元張鎮衙來開玩笑說：「要看鎮衙有沒有適應，因為他在熱身賽打得有些緊張，開季後他先去客場適應好了，回主場表現會更好。」（編輯：張芷瑄）1111014

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新賽季11月5日將開打，14日在台北舉行開季記者會，宣布新球季例行賽共有120場，會後聯盟執行長陳建州（前中）與各隊球員代表帥氣合影。中央社記者張新偉攝 111年10月14日