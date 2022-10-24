T1獵鷹年度口號「超鷹速」 新賽季拚坐二望一

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天公布新賽季主視覺及精神口號，並揭曉年度口號為「超鷹速」，隊長吳岱豪表示，期許隊友們勇往直前，一起朝坐二望一的年度目標邁進。

T1聯盟新賽季將在10月29日揭開序幕，開幕戰將由衛冕軍高雄全家海神作客新莊體育館，出戰新北中信特攻，其中獵鷹客場首戰30日將在新莊體育館與特攻隊交手，獵鷹主場首戰則於11月12日登場，對手同樣是特攻隊。

獵鷹今天發布新聞稿揭曉年度口號「超鷹速」，其中「鷹」的諧音為「贏」，結合WIN呈現於主視覺中，展現對勝利的渴望，也向所有支持獵鷹的鷹援軍們宣告，跟著球隊一起邁向勝利，創造屬於台鋼獵鷹的榮耀；而主視覺中發光的金黃色鋼鐵圓環，象徵凝聚集團精神「認真、專業、守紀律」，全員團結一心準備風起雲湧傾巢而出。

獵鷹首季戰績敬陪末座，休賽季積極補強，新賽季網羅「黃金世代」吳岱豪、胡凱翔、簡偉儒、李漢昇、吳宏興，以及超級新秀谷毛唯嘉、韓杰諭等人助陣。

洋將部分，獵鷹找來布朗（Taylor Braun）、德古拉（Samuel Deguara）、愛德華（D'Montre Edwards）與貝爾飛特（Sedrick Barefield）等好手加盟，球團期盼，以「速度、準度、態度」3大元素打造超鷹速戰隊。

獵鷹同時還宣布新任隊長與副隊長人選，由吳岱豪接任隊長，副隊長則由胡凱翔擔任。

吳岱豪說：「從非賽季的盃賽、跨聯盟賽、官辦熱身賽，我們一路表現超強拚勁與鬥志，尤其先前的T1官辦熱身賽收下2連勝，讓不少球迷驚豔，期許隊友們勇往直前，一起朝坐二望一的年度目標邁進。」（編輯：張雅淨）1111024