林立打擊3冠王 吉力吉撈．鞏冠獲全壘打王

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒味全龍隊吉力吉撈．鞏冠（圖）25日結束球隊本季最後一場例行賽後，確定以14轟成為歷年最少轟全壘打王，也是龍隊隊史首名本土全壘打王。中央社記者趙世勳攝 111年10月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊野手林立今天確定以140安打拿下安打王，加打點王、打擊王，榮獲打擊3冠王頭銜；味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠以14轟，成為史上最少轟全壘打王。

中職例行賽球季漸漸進入尾聲時，個人獎項幾乎底定，僅剩全壘打王、安打王還有懸念，根據規定，如果打數相同，由打數較少者獲獎。

已鎖定打點王、打擊王等獎項的林立，賽前安打數140支，僅領先龍隊外野手郭天信2支，打數較多的郭天信須敲出3支安打，加上林立打擊熄火，才有機會逆轉拿下安打王。

不過，郭天信晚間在天母棒球場出戰統一7-ELEVEn獅隊，前3打席都繳白卷，5局結束後退場休息，確定由林立奪得安打王。

郭天信賽前曾開玩笑對媒體說，希望這場比賽延長賽；雖如郭天信所願，郭天信卻提前退場。

郭天信表示，這2場比賽有點太心急，適得其反，未能拿下安打王多少覺得有點可惜，「我也盡力了，輸了就是輸了」，趁明天球隊放假，好好休息沉澱，準備季後賽，也許明年就有機會，就樂觀一點。

至於全壘打王之爭，林立與吉力吉撈．鞏冠賽前同以14轟並列領先，但林立打數較多，須再敲1轟，且吉力吉撈．鞏冠須未開轟，林立才能搶下全壘打王。

不過，林立晚間於樂天桃園棒球場交手富邦悍將隊，2打數摃龜，吉力吉撈．鞏冠成為歷年最少轟全壘打王（原紀錄為2000年興農牛隊林仲秋15轟），這也是龍隊隊史首名本土全壘打王。

吉力吉撈．鞏冠表示，較想贏下最後一場比賽，沒想那麼多，感謝隊友幫忙，有這樣的成績，其實是身旁有隊友互相鼓勵，不完全靠自己。

桃猿例行賽最終戰，林立7局結束後退場，確定以140支安打、83分打點、打擊率3成35，奪得本季打擊3冠王。（編輯：李明宗）1111025

中華職棒味全龍隊野手郭天信25日在天母球場迎戰統一獅隊，全場3打數沒有安打，本季安打總數138支，無緣安打王寶座。中央社記者趙世勳攝 111年10月25日