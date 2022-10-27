PLG鋼鐵人迎來林書豪前隊友 鈦強晚間將抵台

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（中央社記者龍柏安台北27日電）PLG高雄17直播鋼鐵人今天宣布，簽下前NBA台裔球星林書豪在休士頓火箭的前隊友鈦強（Terrence Jones），新洋將預計今晚抵台，也盼能填補球隊的禁區戰力。

身高約206公分、現年30歲的鈦強，擁有5年NBA美國職籃資歷，他過去曾效力過休士頓火箭、紐奧良鵜鶘隊與密爾瓦基公鹿隊，生涯場均可繳出10.6分、5.8籃板。

鋼鐵人透過聲明指出，鈦強預計今晚抵台，將直接南下高雄，期許鈦強能盡快調整好體能並融入團隊，為下週開打的新賽季做好準備。

鈦強自淡出NBA舞台後，2017年曾轉戰中國CBA青島雙星，場均仍可繳出22.3分、11.2籃板、3.2助攻與2.3個阻攻的全能表現，離開CBA後他重返NBA體系，投入發展聯盟G League賽事。

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近幾年鈦強先後曾前往菲律賓、波多黎各等地參賽，數據也維持一定水準，鋼鐵人總經理高景炎認為，鈦強的打法能裡能外，也有過人活動力及爆發力，得分能力極強，還可鞏固籃板，相信鈦強多年NBA及海外聯賽經驗，可以為球隊做出最大貢獻，發揮最強戰力。

球團也解釋，「鈦強」的取名融入元素概念，「鈦」為十分珍稀金屬，時常用來製造火箭及太空船，鈦強生涯由NBA休士頓火箭啟程，也在火箭隊成名，球團期望鈦強能夠發揮過往身手，成為鋼鐵軍團重要支柱，發揮最強戰力，全力衝擊新賽季。（編輯：張芷瑄）1111027