台大進入中職第一人 藍翊誠期待以中繼出發

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（中央社記者陳至中台北29日電）左投藍翊誠寫下台大首名在中職選秀獲指名的紀錄，他今天透過台灣大學臉書指出，會先在二軍充實自己，進入職棒後應會以中繼投手角色出發，學習克服上場的緊張，做好自我調適。

藍翊誠7月在2022中華職棒新人選秀會中第7輪獲得味全龍指名，成為建中、台大校史首名參加中職選秀獲得青睞的球員。目前他正在服兵役，放假時則回到母校台大練球，保持體能和手感。

台灣大學臉書專頁今天刊出一篇以「台大進入職棒第一人」為題的文章，藍翊誠在文中透露，計畫退伍後與球團簽約，會先在二軍充實好自己，做好球隊開出的訓練功課，累積比賽經驗、證明能力，以爭取上一軍為首要目標。

藍翊誠說，味全龍是支年輕的球隊，團隊向心力很好，年輕選手深具衝勁，進步企圖心十分強烈，也有共同的目標，「很興奮能與這群志同道合的隊友一起打拚」。

藍翊誠指出，進入職棒後應會以中繼投手的角色出發，他的個性是面對大場面時緊張又興奮，上場須設法摒除一切干擾，也要學習在投球不順時的自我調適，讓腦袋與身體依著捕手的暗號開啟自動導航的功能，「催球速，攻擊好球帶」，當壘上有人的時候，「拆炸彈的感覺會很爽」。

作為台大進入職棒第一人，藍翊誠很高興讓各界看到跨領域發展是可行的，希望自己的例子能啟發在校同學勇於嘗試和追夢。但他也說，每個人都是獨一無二、無法複製貼上，努力追夢的過程才是重點。

藍翊誠也分享，許多台大人不敢嘗試，是因沒有把握做到最好。不過，只要是帶著熱誠和真心去追尋，師長都很願意幫忙，同學間也會彼此鼓勵，跳出舒適圈去挑戰。

許多人覺得台大人很臭屁、難以相處，但藍翊誠說，背後要有很強大的意志力和自信，「才可以把自己HOLD在頂端。」在球隊和軍旅生涯中，他體會到融入團隊、更謙虛地從別人的角度看事情，他人也會更樂於分享，進而看得更廣、更全面，也能少走冤枉路，創造更多的機會。（編輯：陳政偉）1111029