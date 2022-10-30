T1曾文鼎關鍵三分建功 特攻賞獵鷹跨季對戰7連敗

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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天靠著「大房東」曾文鼎，在比賽結束前最後3秒弧頂飆進超前三分球，率隊以101比98險勝台南台鋼獵鷹，拿下開季2連勝，並賞給對手跨季對戰7連敗。

台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻今天在主場新莊體育館迎戰本季華麗變身的台南台鋼獵鷹，雙方鏖戰至最後一秒才分出勝負，而季前加盟的新同學曾文鼎，以及傳出致勝助攻的林韋翰，是特攻贏球兩大功臣。

曾文鼎今天三分球5投3中，包括第4節比賽結束前最後3秒的超前三分彈，賽後談到那次戰術布局，他透露，當時球隊把最後的進攻選擇權交由主控林韋翰決定，「讓韋翰來決定誰是空檔，把球送給誰，很幸運的我是空檔，也把球投進了。」

林韋翰今天攻下特攻本土球員最高的18分，另外還傳出12次助攻，此外球隊在決勝期每一波進攻的得分，都來自於他的助攻與妙傳。曾文鼎說：「韋翰的重要性不用多說了，他的表現、他的能力都是中信非常重要的戰力。」

獵鷹上季與特攻交手6次盡墨，本季捲土重來今天也讓特攻吃足苦頭，「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara）斬獲全場最高的32分、19籃板，布朗（Taylor Braun）也有20分、9籃板與5助攻的全方位表現。

布朗在第4節最後18秒飆進追平三分球，一度讓球隊看到贏球曙光，無奈曾文鼎回敬一記無情的致勝三分，摧毀了獵鷹終止對戰連敗的希望。（編輯：張雅淨）1111030