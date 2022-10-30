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挑戰賽1轟贏林智勝 郭天信開玩笑：等下去笑他

2022/10/30 18:45
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職味全龍隊野手郭天信敲出隊史重返季後賽首轟，郭天信坦言首戰一開始有點緊張，花了5局的時間適應，5局過後就打開，得知林智勝挑戰賽還沒開轟，也開玩笑說：「那我等下去笑他」。

中華職棒味全龍隊睽違23年重返季後賽，季後挑戰賽與中信兄弟交手，兄弟為下半季冠軍、保送1勝，兩隊昨天在兄弟主場台中洲際棒球場交手，郭天信9局從兄弟先發投手德保拉手中開轟，也是繼1999年後龍隊季後賽首轟。

郭天信表示，季後挑戰賽首戰，昨天一開始有點緊張，但陣中有經驗的學長提醒，當作一般比賽打，花了5局的時間才調適好心情，比賽後半段放開打，也提到季後賽運氣很重要，場上不可控的東西很多，把可以做的做好，剩下交給老天爺。

龍隊陣中40歲野手林智勝季後賽經驗豐富，打過9次總冠軍賽、1次季後挑戰賽，季後賽累計14轟都是在總冠軍賽打出，季後挑戰賽還沒有開轟過。

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郭天信表示，昨天開打前有聽到林智勝說，如果開轟就是季後賽第15轟，經過媒體提醒林智勝的14轟都是總冠軍賽敲出，季後挑戰賽還沒有開轟過，郭天信還開玩笑說：「那我等下去笑他一下。」

中信兄弟岳政華昨天也有開轟，以21歲又273天年紀改寫聯盟紀錄，成為中職史上季後挑戰賽最年輕開轟球員，郭天信也有注意到紀錄，笑說如果岳政華沒有開轟、自己就會以22歲又197天成為最年輕挑戰賽開轟球員。（編輯：李亨山）1111030

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