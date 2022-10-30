鋼龍優質先發龍隊拿關鍵1勝 季後挑戰賽延長戰局[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職季後挑戰賽30日在味全龍隊主場天母棒球場舉行，處於2敗劣勢的龍隊，派出洋投鋼龍（Drew GAGNON）先發迎戰中信兄弟。中央社記者張新偉攝 111年10月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職季後挑戰賽第2戰味全龍背水一戰近萬球迷到場，今天靠著鋼龍6.1局失1分、優質先發，陳品捷敲3安，終場以4比2擊敗中信兄弟，搶下關鍵勝利延長戰局，明天2隊將再到兄弟主場洲際交手。

影片來源：CPBL 中華職棒

中華職棒季後挑戰賽昨天開打，由下半季冠軍中信兄弟與年度戰績排名第3的味全龍隊交手，兄弟保送1勝，昨天首戰兄弟以6比2拿下勝利，在4戰3勝制季後挑戰賽取得聽牌優勢。

龍隊今天回到主場天母棒球場迎戰兄弟，雖然天氣不穩定、雨勢不斷，但仍湧入9885名觀眾進場為支持的球隊加油。

龍隊派出洋投鋼龍先發，鋼龍展現壓制力，總計用84球投6.1局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、5次四死球，失掉1分責失分，好投壓制幫助球隊拿下關鍵勝利，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊開賽就有攻勢，1局2人出局後李凱威敲出二壘打，林智勝靠著不死三振上壘，谷德溫適時二壘打、一棒2分幫助球隊取得領先優勢，陳品捷安打送回第3分。

龍隊3局再起攻勢，陳品捷敲出二壘打，短打推進上到三壘，劉時豪適時安打，替球隊多添1分保險分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兄弟前6局打線受制，直到7局陳文杰率先敲出安打、靠著暴投上到二壘，1人出局後龍隊換上投手霸曼中繼，兄弟抓準機會搶分，岳政華適時安打，送回球隊第1分，9局再靠著岳政華適時安打再添分數，但追分不及、吞下敗仗。

龍隊今天打線發揮，陳品捷單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點；林智勝2局敲出二壘打，季後挑戰賽累計5支二壘打、改寫聯盟紀錄，季後挑戰賽敲出5支長打、也追平聯盟紀錄；龍隊拿下勝利，賽後戰局1勝2敗。（編輯：方沛清）1111030

影片來源：CPBL 中華職棒

中華職棒季後挑戰賽30日在味全龍主場天母棒球場舉行，吸引共9885名球迷進場觀戰，為支持的球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年10月30日

中職季後挑戰賽30日在味全龍主場天母棒球場舉行，吸引許多球迷進場，4局上三壘看台拉起寫有We Are Dragons字樣的大型紅布。中央社記者張新偉攝 111年10月30日

中職季後挑戰賽30日在味全龍主場天母棒球場舉行，味全龍隊1局下谷德溫（Brian Goodwin）在一三壘有人時擊出中外野方向二壘安打，帶有2分打點，一壘跑者林智勝（圖）回本壘得分後，與隊友擊掌致意。 中央社記者張新偉攝 111年10月30日

中職季後挑戰賽30日在味全龍主場天母棒球場舉行，味全龍隊1局下谷德溫（Brian Goodwin）在一三壘有人時擊出中外野方向二壘安打，帶有2分打點，幫助球隊先馳得點，上到二壘後，谷德溫向三壘休息區隊友致意。 中央社記者張新偉攝 111年10月30日

中職季後挑戰賽30日在味全龍主場天母棒球場舉行，味全龍隊1局下谷德溫（Brian Goodwin）在一三壘有人時擊出中外野方向二壘安打，帶有2分打點，幫助球隊先馳得點。中央社記者張新偉攝 111年10月30日

中職季後挑戰賽30日在味全龍主場天母棒球場舉行，味全龍隊1局下陳品捷（圖）擊出右外野方向一壘安打，帶有1分打點，擴大領先。中央社記者張新偉攝 111年10月30日

中職季後挑戰賽30日在味全龍主場天母棒球場舉行，味全龍隊1局下陳品捷擊出右外野方向一壘安打，二壘跑者谷德溫（Brian Goodwin）（圖）回本壘得分，帶有1分打點，味全龍擴大領先分數。中央社記者張新偉攝 111年10月30日