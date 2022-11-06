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T1仕東飆29分 太陽擊退特攻收開季首勝

2022/11/6 17:25（11/6 19:46 更新）
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台灣職籃T1聯盟台中太陽洋將仕東6日表現全面，繳出29分、7籃板、6助攻，率隊以112比109擊敗新北中信特攻，收下開季首勝。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月6日
台灣職籃T1聯盟台中太陽洋將仕東6日表現全面，繳出29分、7籃板、6助攻，率隊以112比109擊敗新北中信特攻，收下開季首勝。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月6日
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣職籃T1聯盟台中太陽洋將仕東今天攻下29分，加上另名洋將陛下同樣進攻端有所發揮，進帳24分，聯手以112比109擊敗新北中信特攻，收下開季首勝，而特攻吞下首敗。

台中太陽週末在主場台體大體育館展開2連戰，昨天以20分差輸給高雄全家海神後，今天迎戰開季2戰全勝的中信特攻。

上季「得分王」洋將仕東（Diamond Stone）在離開台灣啤酒英熊後，本季轉戰太陽隊，今天上半場火力全開，獨攬20分，其中有17分集中在首節，仕東和陳文宏搭配，輪番在外線開火，團隊上半場10記三分球，兩人就包辦8顆，幫助太陽以60比49領先。

特攻隊次節後段起調整防守策略，第3節靠著洋將艾德（Edgaras Zelionis）、阿巴西、林韋翰輪流在外線開火，一度率隊追成2分差，而太陽隊蘇奕晉關鍵時刻挺身而出，將比分拉開至82比78。

特攻隊決勝節從最多落後10分，靠著阿巴西籃下接連得手，以及倒數12.52秒林秉聖飆進三分球，追成107比110，而仕東2罰全中，為太陽隊追加2分保險分，儘管特攻隊洋將克力斯（Krajina Kristijan）讀秒階段命中2分球，仍未能再縮小差距，最終太陽隊就以3分差帶走勝利。

太陽隊此役5人得分雙位數，洋將仕東表現全面，繳出29分、7籃板、6助攻，而洋將陛下（Tony Bishop）表現同樣出色，拿下24分、10籃板、5助攻，幫助球隊奪得開季首勝。

特攻隊得分則集中在4名球員身上，洋將艾德攻下全隊最高25分，另有5籃板、7助攻、2抄截，而阿巴西、克力斯、林韋翰各得24分、22分、21分，其中林韋翰單場送出11次助攻。（編輯：張雅淨）1111106

林韋翰
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