更多編輯台推薦新聞：
59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人
運動

59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高
生活

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

黃暐傑與美職巨人隊續約 受邀大聯盟春訓全力拚

2022/11/12 12:15（11/12 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
旅美投手黃暐傑（右）12日出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」，所屬經紀公司經紀人張家銘證實，黃暐傑已和美職舊金山巨人隊續約，簽下小聯盟合約、受邀大聯盟春訓。中央社記者謝靜雯攝 1111年11月12日
旅美投手黃暐傑（右）12日出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」，所屬經紀公司經紀人張家銘證實，黃暐傑已和美職舊金山巨人隊續約，簽下小聯盟合約、受邀大聯盟春訓。中央社記者謝靜雯攝 1111年11月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯彰化12日電）旅美投手黃暐傑想再拚大聯盟，也確定與美職舊金山巨人隊續約，簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓，黃暐傑全心拚春訓、也已經婉拒經典賽邀約。

29歲的投手黃暐傑2015年起展開旅美生涯，先後效力亞利桑那響尾蛇隊、德州遊騎兵隊，在2019年效力遊騎兵隊期間升上大聯盟，成為史上第15名登上大聯盟的台灣球員，不過小聯盟2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消賽季，黃暐傑也遭到遊騎兵隊釋出。

黃暐傑2年等待，2022年與美職舊金山巨人隊簽約、重返美職體系，本季在小聯盟3A出賽，總計投23場（13場先發），戰績3勝2敗、防禦率4.40。

黃暐傑今天出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」，所屬經紀公司經紀人張家銘也證實，黃暐傑已經和美職巨人隊續約，簽下小聯盟合約、受邀大聯盟春訓。

張家銘表示，重返大聯盟是黃暐傑的目標，春訓非常重要，因此也已經跟明年經典賽台灣隊總教練林岳平回覆、婉拒經典賽邀約。（編輯：張芷瑄）1111112

黃暐傑
黃暐傑續留美職 無論先發後援、有位置就好 黃暐傑3A先發5局飆7K 奪本季第3勝
張家銘
睽違3年再辦PTT鄉民法說 尚凡明年續拚獲利 金鐘57一般節目類燈光獎 張家銘等3人獲獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
MLB太空人總經理將換人 新球季不與克里克續約