黃暐傑與美職巨人隊續約 受邀大聯盟春訓全力拚
2022/11/12 12:15（11/12 12:46 更新）
旅美投手黃暐傑（右）12日出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」，所屬經紀公司經紀人張家銘證實，黃暐傑已和美職舊金山巨人隊續約，簽下小聯盟合約、受邀大聯盟春訓。中央社記者謝靜雯攝 1111年11月12日
（中央社記者謝靜雯彰化12日電）旅美投手黃暐傑想再拚大聯盟，也確定與美職舊金山巨人隊續約，簽下小聯盟合約附帶大聯盟春訓，黃暐傑全心拚春訓、也已經婉拒經典賽邀約。
29歲的投手黃暐傑2015年起展開旅美生涯，先後效力亞利桑那響尾蛇隊、德州遊騎兵隊，在2019年效力遊騎兵隊期間升上大聯盟，成為史上第15名登上大聯盟的台灣球員，不過小聯盟2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消賽季，黃暐傑也遭到遊騎兵隊釋出。
黃暐傑2年等待，2022年與美職舊金山巨人隊簽約、重返美職體系，本季在小聯盟3A出賽，總計投23場（13場先發），戰績3勝2敗、防禦率4.40。
黃暐傑今天出席「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」，所屬經紀公司經紀人張家銘也證實，黃暐傑已經和美職巨人隊續約，簽下小聯盟合約、受邀大聯盟春訓。
張家銘表示，重返大聯盟是黃暐傑的目標，春訓非常重要，因此也已經跟明年經典賽台灣隊總教練林岳平回覆、婉拒經典賽邀約。（編輯：張芷瑄）1111112
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