國小迷你足球賽開踢 首度結合小奧運親子運動會

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）由中華民國迷你足球協會主辦國民小學迷你足球賽北區預賽和分區挑戰賽，12、13日台北花博爭艷館開踢，且首度結合「小奧運親子運動會」，讓小朋友們體驗各項運動的樂趣。

國民小學迷你足球賽是全台最大規模的幼童足球比賽，週末前進台北花博爭艷館，展開北區預賽和分區挑戰賽。

現場除了幼兒足球賽外，主辦單位還首度試辦「小奧運親子運動會」，讓小朋友除了足球外，還能體驗籃球、羽球、網球、田徑、高球、桌球等多項運動，且還安排台北市立大學專業教練在旁指導。

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台北市立大學球類運動學系教授張武業今天接受媒體聯訪時表示，希望小朋友除了足球外，能多元涉獵各項運動，主要站在推廣的角度，鼓勵小朋友多運動，今年先試辦，預計明年推廣至六都舉行。

主辦單位現場還推出運動版VR元字宙、體感運動體驗區，讓親子能一同享受科技運動的樂趣，其中，相當受歡迎的「小小世界盃足球VR遊戲-推廣足球元宇宙」主要是藉由動作捕捉技術，複製專業運動員動作，並由自建3D模型進行呈現，加上虛擬環境的建置，各角度精準呈現國手的動作，讓小朋友在3D環境中也能夠運動學習。（編輯：陳政偉）1111113