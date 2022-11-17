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西班牙直播主挺人權 拒絕和國家隊前往卡達世界盃

2022/11/17 08:14
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（中央社記者胡家綺馬德里16日專電）西班牙人氣最高的電競直播主拉諾斯10日在個人Twitch頻道直播時宣布，他已拒絕和西班牙國家足球隊搭同班機前往世界盃的機會，以抵制卡達藉體育盛事「洗白」人權惡名。

拉諾斯（Ibai Llanos）在遊戲串流平台Twitch擁有超過千萬追蹤者，他告訴粉絲他在數週前收到邀請，可以與西班牙國家足球隊搭同班機前往卡達世界盃，並在旅程中拍攝影音。但他已斷然拒絕這個機會，因為他「不爽」去。

雖然拉諾斯沒有特別說明他拒絕前往卡達的理由，但在同一場直播中，他向粉絲問到足球員是否有能力抵制世界盃時，提到世界盃背後的無限商機，以及卡達為了「洗白」人權污點所投注的大筆金錢。

直播一出，立即在西班牙社群網路和主流媒體上引爆了海嘯般的迴響與討論，許多粉絲為拉諾斯挺人權的霸氣直言鼓掌喝采。

根據ABC日報報導，卡達世界盃已成為歷史上最具爭議的足球賽事，不僅因為賽事在隆冬舉行而將歐洲聯賽一分為二，或者是在一個毫無足球運動傳統的國家舉行比賽，更因為卡達不尊重人權的種種惡名。

除了各種社會禁令外，卡達對於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的壓迫，以及興建體育場館過程中，對於外國移工的剝削紀錄，都遭到人權團體嚴厲批評。

27歲的拉諾斯在遊戲串流平台Twitch的個人頻道共擁有1194萬名追蹤者，是該平台全球追蹤人數排名第4高的直播主，在YouTube也有逾963萬訂閱者。2021年曾被富比世雜誌（Forbes）評選為最具影響力的西班牙人，雜誌封他為「網路之王」。

拉諾斯對於社會議題一向直言不諱。去年1月西班牙眾多YouTuber為了避稅而紛紛移民鄰國安道爾侯國（Andorra），引發輿論大肆批評時，拉諾斯便堅定表明他不會離開西班牙。他說，我賺得多，那就理所當然要繳比較多稅給西班牙政府，即使一半的所得都得繳稅，但我在這裡住的好好的，我不會去安道爾，因為我「不爽」去。（編輯：林憬屏）1111117

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