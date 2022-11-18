賈吉成自由球員大都會無意搶人 傳大聯盟調查是否與洋基串通

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（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）美媒報導，美國職棒大聯盟紐約洋基球星賈吉投入自由球員市場，同城對手大都會無意加入搶人大戰。大聯盟官方在球員工會要求下調查兩隊老闆是否串通，違反勞資協議規範。

大都會轉播單位SNY網站月初報導，大都會老闆柯恩（Steve Cohen）與洋基老闆史坦布萊納（Hal Steinbrenner）認為，賈吉（Aaron Judge）掀起的搶人大戰不致破壞兩人「相互尊重的關係」。這段描述令美國職棒大聯盟球員工會（MLBPA）懷疑內情不單純。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）與ESPN引述知情人士表示，球員工會要求大聯盟調查柯恩與史坦布萊納聯繫內容，聯盟方面打算調閱兩人通話、簡訊及電子郵件紀錄。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天被媒體問及此事時回答，他對兩支球團行為符合勞資協議規範有「絕對信心」。

大聯盟球員工會懷疑球隊老闆共謀可回溯至1980年代，仲裁方當時認定多名老闆為壓低自由球員薪資而建立相互流通的資訊庫。多名老闆最終花錢了事，為3起違反勞資協議規範的案件支付球員2.8億美元。

球員工會5年前曾考慮申訴老闆共謀，最後罷手。近幾季多名自由球員收到的報價類似，令經紀人懷疑老闆共謀現象仍存在，但球員工會缺乏指控的確實證據。

ESPN指出，球員工會可替賈吉申訴，但打贏仲裁將需要柯恩與史坦布萊納溝通妨礙賈吉在自由球員市場試水溫的證據，難度頗高。

30歲的賈吉是洋基招牌球星，今年春訓期間回絕球團開出的7年2.135億美元續留條件，賭上自身「錢」途。結果他在合約年打出生涯年，單季62轟打破高懸61年的美國聯盟紀錄，131分打點、得133分、上壘率0.425、長打率0.686等數據也傲視大聯盟打者。

歷經激烈角逐，全美棒球記者協會（BBWAA）票選結果今天揭曉，賈吉擊敗投打俱佳的日籍球星大谷翔平，拿下生涯首座美聯年度最有價值球員（MVP）。

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賈吉球季結束後成為自由球員，外界預期，他的新合約總值將超過3億美元（約新台幣93.2億元），一路栽培他的洋基、接近家鄉的舊金山巨人、銀彈充沛的洛杉磯道奇是最可能勝出的買家。

柯恩2020年入主大都會後出手闊綽，今年團隊薪資近2.88億美元，直逼競爭平衡稅（Competitive Balance Tax）最高稅率門檻。即使放掉成為自由球員的王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）與外野手尼莫（Brandon Nimmo），大都會團隊薪資仍可觀，壓縮休賽季砸錢補強的空間。（編輯：郭中翰）1111118