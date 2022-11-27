T1霍華德缺陣 雲豹不敵太陽

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台灣職籃T1聯盟台中太陽27日在主場台體大迎戰來訪的桃園永豐雲豹，「魔獸」霍華德效應帶動滿場5500張門票銷售一空，太陽隊總經理汪蔚傑（右）致贈太陽餅給霍華德（左）。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月27日

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）「魔獸」霍華德因左膝不適休兵，但仍隨桃園雲豹前往客場出戰台中太陽，儘管雲豹隊洋將威廉斯今天轟下32分，但決勝節關鍵時刻6犯畢業，雲豹隊終場以87比93輸球。

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，前2場都繳出「準大三元」的成績，且場均得分30.5分、17籃板、9.5助攻，但因第2戰與隊友發生碰撞，造成左膝不適，在醫療團隊建議下決定休息2週，儘管無法出賽，霍華德仍選擇隨隊替隊友加油，還在作客台中前一天，抽空造訪彰化。

台中太陽今天在主場台體大迎戰來訪的雲豹隊，霍華德效應也帶動滿場5500張門票銷售一空，太陽隊總經理汪蔚傑親自致贈太陽餅給霍華德，讓霍華德可以品嚐台中名產。

儘管霍華德未上場，但他也趁著比賽空檔上場練投，並大秀單手扣籃的美技，且不時向場邊球迷比出愛心手勢，展現親和力。

太陽、雲豹今天上半場互有領先，戰況陷入膠著，而次節還剩3分56秒時，雲豹隊洋將威廉斯（Troy Williams）切入上籃時，太陽隊陳靖寰伸手阻擋，差點釀成衝突，所幸隊友及時拉開兩人。

太陽隊帶著1分領先進入下半場，靠著洋將仕東（Diamond Stone）在第3節尾聲挺身而出，將比分拉開至70比62，威廉斯決勝節率領雲豹隊反攻，單節進帳10分，但在倒數9分19秒6犯畢業，也讓在場邊觀戰的霍華德相當錯愕。

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不過，雲豹隊靠著盧捷閔飆進三分球，一度反超，但仕東隨即還以顏色，個人連續2記三分球，澆熄雲豹隊反撲氣焰，雲豹隊最終以6分差落敗，苦吞2連敗，而太陽隊則是收下3連勝。

太陽隊此役以仕東表現最佳，攻下37分，包括單場6記三分球，另有20籃板、4助攻、2阻攻。雲豹隊威廉斯貢獻32分，而戴維斯（Deyonta Davis）繳出22分、22籃板「雙20」成績，且單場9次阻攻一舉改寫聯盟單場紀錄。（編輯：張雅淨）1111127