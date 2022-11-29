2024年巴黎奧運 12/1開放首波購票登記

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）2024年巴黎奧運主辦單位今天宣布，12月1日起將開放首波購票登記，中籤者於明年2月13日至3月15日期間可獲48小時購票時段，首波將釋出300萬張票。

法新社報導，首波購票抽籤登記自12月1日至明年1月31日止，主辦單位希望門票銷售額達到12億歐元（約新台幣386億元），接近2024巴黎奧林匹克運動會組織委員會（COJO）預算的1/3。

巴黎奧運總幹事托布華（Etienne Thobois）在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的記者會上表示：「這不是一次衝刺。」

中籤者將於2月13日至3月15日期間，分配到48小時購票時段。除了開幕式和在大溪地（Tahiti）舉辦的衝浪賽事暫不開放購票，中籤者可在任何運動中選擇3場比賽，視情況而定，每場比賽最多可申請6張門票。

內含3張門票的套票，票價介於72歐元至1150歐元，但包括最熱門決賽賽事（田徑100公尺短跑和籃球決賽等）在內的20%門票，將暫不開放購票。

隨後，第二階段申請者將可參加明年3月至5月的單場門票抽籤，這波中籤的幸運兒將可申請開幕式與閉幕式門票；2023年底將展開第3波，也是最後一個售票階段。

主辦單位在聲明中表示：「這將是奧運史上，首次以單一且集中的方式，在數位平台上獨家販售所有門票，並在同一時間向所有粉絲開放。」

近1000萬張票將透過這個平台販售，其中300萬張將於首波抽出。

埃菲通訊社（Efe）報導，主辦單位表示，為了讓奧運賽事「平易近人、買得起」，抽出的前100萬張門票將以24歐元的價格出售，半數門票的價格將低於50歐元。（譯者：張茗喧/核稿：陳正健）1111129