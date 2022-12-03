普門延長賽勝平鎮 隊史首度黑豹旗闖冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）黑豹旗青棒賽4強普門中學打出驚奇，與平鎮高中鏖戰至延長賽第8局，普門8局上靠著林楷峯敲出清壘二壘安打，率隊以4比1拿下勝利，隊史首度晉級冠軍戰，讓平鎮挑戰4連霸夢碎。

2022年黑豹旗全國高中棒球錦標賽4強今天在國體大棒球場舉行，普門中學開賽就有攻勢，1局靠著高昱希率先敲出三壘打，1人出局後再靠著潘信安適時二壘打先馳得點。

兩隊前5局打完普門1分領先，平鎮6局下靠著觸身球保送、短打推進、高飛犧牲打送回追平分。

兩隊正規7局打完1比1僵持不下，突破僵局制延長賽8局上，平鎮換上今年U18世界盃棒球賽國手王彥恩登板後援，但還是擋不住普門攻勢，普門靠著林楷峯擊出清壘二壘安打，一口氣送回3分。

普門投手林育辰8局下穩守不失分，順利拿下比賽勝利，林育辰今天總計投2局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，球隊順利拿勝、林育辰拿下勝投。

平鎮高中2019至2021年間完成黑豹旗3連霸，今年挑戰4連霸夢碎，普門隊史最佳成績為2018年拿下季軍，今年闖進冠軍戰已經改寫隊史紀錄。（編輯：陳政偉）1111203