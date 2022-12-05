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吳昀熹敲6年級第3轟 率桃園威力盃少棒晉4強

2022/12/5 12:31（12/5 13:01 更新）
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威力盃少棒賽8強桃園市與台北市隊交手，桃園市比賽前半段落後，4局靠著吳昀熹（圖）3分砲超前比數，終場以12比5拿勝晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月5日
威力盃少棒賽8強桃園市與台北市隊交手，桃園市比賽前半段落後，4局靠著吳昀熹（圖）3分砲超前比數，終場以12比5拿勝晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月5日
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（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）威力盃少棒賽8強桃園市與台北市隊交手，桃園市比賽前半段落後，4局靠著吳昀熹3分砲超前比數，終場以12比5拿勝晉級4強，吳昀熹本來就是長打率高的球員，今天敲出6年級第3轟。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽8強桃園市與台北市隊交手，桃園市隊比賽前半段一度1比4落後，3局下抓準機會先追回3分、扳平比數，4局靠著失誤、保送、吳昀熹3分砲超前比分。

桃園市攻勢延續，吳昀熹全壘打帶起士氣，桃園市一口氣打了13人次攻下8分大局，奠定勝基，順利拿下比賽勝利。

桃園市隊總教練干易哲表示，吳昀熹本來就是具有長打實力的球員，和范宸竣在母隊龜山都是中心棒次打者，吳昀熹全壘打數量雖然不多，但是擊球率高、長打率也很高。

比賽前半段一度落後，干易哲表示，正式比賽就容易發生一些守備上的小瑕疵，今天除了打擊發揮外，先發投手劉祐安控球不錯。

吳昀熹提到，今天比賽前半段落後，教練提醒放開打，打全壘打那個打席，心裡想著打中球就好，打到球就感覺球會飛出去。他自評此次比賽表現「還好」，前面幾場比賽第一打席都被三振，還好今天沒有被三振。

劉祐安今天先發投4局被敲3支安打，投出3次四死球，失掉4分（2分責失分）、拿下勝投，他自評今天表現時好時壞，坦言有受到隊友守備失誤稍微影響到心情。 他的哥哥劉任右在新明國中打球，他笑說：「雖然我們會打架，但感情很好，我的偶像是哥哥，想要跟他看齊。」（編輯：張雅淨）1111205

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽8強，台北市隊與桃園市隊5日交手，桃園投手劉祐安（圖）先發4局被敲3支安打，投出3次四死球，失掉4分（2分責失分），拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝 111年12月5日
2022年花蓮台彩威力盃少棒賽8強，台北市隊與桃園市隊5日交手，桃園投手劉祐安（圖）先發4局被敲3支安打，投出3次四死球，失掉4分（2分責失分），拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝 111年12月5日
#吳昀熹
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