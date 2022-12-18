台東藉富邦U18磨練野手 陽崧儒先發好投鬥志強

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2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽18日開打，台東縣隊首戰在新莊球場交手台北市隊，台東先發投手陽崧儒投6局失2分、表現不差，可惜球隊終場以1比2輸球，陽崧儒吞敗投。中央社記者謝靜雯攝 111年12月18日

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）富邦U18棒球賽台東縣隊今天首戰與台北市隊交手，台東縣先發投手陽崧儒6局失2分、表現不差，球隊以1比2吞敗、陽崧儒是敗投；總教練葉明嘉稱讚陽崧儒鬥志強，盼藉此比賽磨練野手。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天開打，台東縣隊以台東體中代表參賽，今天首戰在新莊棒球場與台北市隊教手，台東縣隊派出高二投手陽崧儒先發。

陽崧儒今天首局有狀況，投出1次保送、被敲1支安打先掉1分，4局接連被敲2支安打再掉1分；總計投6局被敲6支安打，投出6次三振、1次保送，失掉2分也算是優質內容，但承擔敗投。

台東縣隊今天打線慢熱，直到5局靠著高懷恩適時安打拿下唯一1分，終場以1比2吞敗；總教練葉明嘉表示，為了讓所有球員都有機會上場磨練，此次多帶平時比較少先發的替補野手參賽，希望可以讓他們透過比賽吸收經驗、磨練打擊，拉近與先發學長們的實力差距。

陽崧儒今天先發吞敗，但葉明嘉給予好評，認為陽崧儒今天控球準度不錯，被打安打的球位置也不差，只差在球速沒有發揮。

陽崧儒表示，近期投手教練高龍偉幫忙微調，提醒後腳重心擺放位置，球速也有進步，他還透露為了變強都會自主重量訓練，每次約1個小時至1個半小時，希望可以提升身體素質。（編輯：屈享平）1111218