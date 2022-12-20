鍾亦恩富邦U18好投率台中晉級 飲食重訓求增重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北20日電）富邦U18棒球賽台中市隊高一左投鍾亦恩今天先發投6局失1分，率隊以5比1擊敗花蓮縣隊晉級；鍾亦恩潛力備受看好，身高180公分，體重僅55公斤，也從飲食和重訓下手求增重。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台中市隊以西苑中學為主體，加入興大附農、新社高中球員組成聯隊參賽，今天與花蓮縣隊交手。

台中市隊兩任投手都是高一，鍾亦恩先發投6局僅被敲出2支安打，投出8次三振、失掉1分責失分，王奕翔後援1局沒被敲出安打、無失分，兩人聯手壓制，鍾亦恩拿下勝投。

台中市隊打線也有適時發揮，2局靠著接連2支安打先馳得點，5局平手時，台中市隊靠著失誤、安打、保送、蔡明佑適時安打，一棒送回2分，6局再靠著接連保送、安打再添2分保險分，順利拿下預賽第2勝。

台中市隊總教練蔡青峰表示，鍾亦恩今天投得不錯，準度比較好，從暑假到現在連續參加4個盃賽，這次教練團本來就設定讓他投到80球左右，也是今年最後一場比賽，基於保護球員的立場，今年不會再讓他投。

蔡青峰提到，鍾亦恩潛力好，準度不錯，速度也有慢慢增加，出手角度加上變化球的角度大，他的球並不好打，雖然才高一，場上膽識不錯。

鍾亦恩高一身高就有180公分，但體重僅55公斤，身材纖瘦，他表示，有計畫性的增重，平常吃到覺得飽了，還是會再多吃一點，目標過完年增重到60公斤，最終目標是75公斤。

鍾亦恩目前最快球速約138公里，除了直球外還有滑球、曲球、變速球，升上高中身高抽高後，也有覺得投球比較有威力、三振率變好。（編輯：張雅淨）1111220