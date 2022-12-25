更多編輯台推薦新聞：
逢甲校友帶美味回越南創業 鄉民爭搶朝聖台灣幽浮烤餅
國際

逢甲校友帶美味回越南創業 鄉民爭搶朝聖台灣幽浮烤餅

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基隆議長選舉張芳麗說跑票為報恩 下午退出國民黨
首頁 / 運動

射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金

2022/12/25 17:21（12/25 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣反曲弓女團25日在2022亞洲盃暨世界排名賽第3站沙迦站，以6比2力退韓國隊，拿下金牌。（射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月25日
台灣反曲弓女團25日在2022亞洲盃暨世界排名賽第3站沙迦站，以6比2力退韓國隊，拿下金牌。（射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣反曲弓女團今天稍早在2022亞洲盃暨世界排名賽第3站沙迦站以6比2力退韓國隊、拿下金牌後，反曲弓混雙楊凱涵、蘇思敏也以5比3擊退印度組合再添1金，蘇思敏包辦2金。

2022亞洲盃暨世界排名賽第3站在阿拉伯聯合大公國沙迦（Sharjah）舉行，台灣隊由教練吳蕙如、田剛領軍，其中反曲弓女團由蘇思敏、張家欣、田文慈、李彩綺等人組成。

台灣反曲弓女團首輪輪空，次輪以5比4險勝蒙古，4強以5比1輕取越南，今天在金牌戰遭遇到韓國隊，以6比2過關，拿下金牌。

蘇思敏在幫助女團奪金後，稍作休息後在混雙金牌戰與楊凱涵合體，出戰印度組合普尼雅（Tisha Punia）與薩倫克（Parth Sushant Salunkhe）。

楊凱涵、蘇思敏首局趁著印度組合表現失常、出現1支5分箭，以34比32搶下，率先進帳2分積分。

台灣混雙組合次局連飆2支10分箭，以38比36拿下，積分以4比0搶先聽牌。

印度組合隨後回穩，以37比35收下第3局，積分追成2比4；關鍵第4局，雙方射成34比34平手，各得1分積分，台灣組合最終以5比3勝出。

稍後李彩綺將在反曲弓個人賽銅牌戰上陣，有機會再為台灣添得1面獎牌。（編輯：張雅淨）1111225

#蘇思敏
#楊凱涵
#李彩綺
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族