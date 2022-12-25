射箭亞洲盃 台灣反曲弓女團、混雙摘金

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台灣反曲弓女團25日在2022亞洲盃暨世界排名賽第3站沙迦站，以6比2力退韓國隊，拿下金牌。（射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月25日

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣反曲弓女團今天稍早在2022亞洲盃暨世界排名賽第3站沙迦站以6比2力退韓國隊、拿下金牌後，反曲弓混雙楊凱涵、蘇思敏也以5比3擊退印度組合再添1金，蘇思敏包辦2金。

2022亞洲盃暨世界排名賽第3站在阿拉伯聯合大公國沙迦（Sharjah）舉行，台灣隊由教練吳蕙如、田剛領軍，其中反曲弓女團由蘇思敏、張家欣、田文慈、李彩綺等人組成。

台灣反曲弓女團首輪輪空，次輪以5比4險勝蒙古，4強以5比1輕取越南，今天在金牌戰遭遇到韓國隊，以6比2過關，拿下金牌。

蘇思敏在幫助女團奪金後，稍作休息後在混雙金牌戰與楊凱涵合體，出戰印度組合普尼雅（Tisha Punia）與薩倫克（Parth Sushant Salunkhe）。

楊凱涵、蘇思敏首局趁著印度組合表現失常、出現1支5分箭，以34比32搶下，率先進帳2分積分。

台灣混雙組合次局連飆2支10分箭，以38比36拿下，積分以4比0搶先聽牌。

印度組合隨後回穩，以37比35收下第3局，積分追成2比4；關鍵第4局，雙方射成34比34平手，各得1分積分，台灣組合最終以5比3勝出。

稍後李彩綺將在反曲弓個人賽銅牌戰上陣，有機會再為台灣添得1面獎牌。（編輯：張雅淨）1111225