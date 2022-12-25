亞洲盃射箭賽 李彩綺女團奪金個人反曲弓再摘銅

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣射箭女將李彩綺今天在2022亞洲盃暨世界排名賽第3站沙迦站個人反曲弓銅牌戰，以6比4擊敗蒙古選手安翠雅，奪得銅牌，加上女團金牌，她個人進帳1金、1銅。

台灣反曲弓女團蘇思敏、張家欣、田文慈、李彩綺出征阿拉伯聯合大公國沙迦（Sharjah），參加2022亞洲盃暨世界排名賽第3站，稍早女團、台灣男子射箭好手楊凱涵與蘇思敏組成的混雙賽均傳出好消息，分別奪得金牌。

李彩綺高中時期就讀於桃園永豐高中，今年5月參加在法國舉行的世界中學生運動會大放異彩，一舉在反曲弓女團、混雙、個人賽奪得3金，目前為彰化銀行射箭隊一員的她，今年更幫助彰銀贏得「女子天團」殊榮。

李彩綺在第3站的反曲弓個人賽4強賽不敵越南選手，以5比6惜敗、無緣金牌戰，銅牌戰出戰蒙古選手安翠雅（Altangerel Enkhtuya）。

銅牌戰，李彩綺開賽就連2支10分箭，前2局分別以29比24、26比25搶下，積分以4比0領先；第3局，雙方射成27比27平手。

逐漸找回節奏的安翠雅以27比26收下第4局，積分追成3比5；關鍵第5局，雙方以26比26射平，各獲得1分積分。李彩綺以積分6比4勝出，銅牌入袋。（編輯：戴光育）1111225