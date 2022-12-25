T1呂冠霆扮板凳奇兵 獵鷹擊敗太陽

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天與台中太陽上演「耶誕大戰」，靠著替補上陣的呂冠霆全場投進7顆外線、攻下生涯新高27分，率隊以106比95拿下勝利，奪得對戰首勝。

近5戰收下4勝的台南台鋼獵鷹在主場嘉藥紹宗體育館迎戰台中太陽，獵鷹開賽外線手感低迷，前12投都落空，靠著洋將布拉（Sim Bhullar）、德古拉（Samuel Deguara）緊咬比分。

太陽隊洋將陛下（Tony Bishop）屢屢在籃下單打得手，展現進攻破壞力，前2節進帳20分，所幸獵鷹呂冠霆挺身而出，次節5記三分球、單節獨攬17分，也是獵鷹能以48比47領先的關鍵。

雙方易籃後，戰況仍呈現膠著，獵鷹靠著「拉拉雙塔」在禁區肆虐，擺脫太陽糾纏，帶著領先12分進入決勝節，並守住領先優勢，終場獵鷹以106比95帶走勝利。

獵鷹呂冠霆從替補出發，適時補上外線火力，全場貢獻7顆外線，拿下全隊最高27分，另有4籃板。他賽後表示：「很感謝球團跟教練團願意在我季初受傷（膝蓋）願意等我，自己其實也很努力在受傷後復建，知道我們陣型有雙塔鞏固，所以轉而苦練外線，球隊的訓練師也不斷調整我出手動作跟比賽的感覺，才有今天這樣的表現。」

兩隊第3節倒數53.5秒發生一段插曲，太陽隊洋將馬龍（Marlon Johnson）爭球時，用手推了獵鷹隊胡凱翔一把，胡凱翔頭部直接撞上場邊護欄，隨即退場休息，球團表示，目前胡凱翔傷勢無大礙，後續還會到醫院追蹤。

另一地在新莊體育館的比賽， 新北中信特攻靠著洋將艾德（Edgaras Zelionis）繳出25分、16籃板，以88比81擊退來訪的台灣啤酒英熊，勇奪5連勝。（編輯：管中維）1111225