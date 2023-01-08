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塔特姆關鍵跳投超前比分 綠衫軍驚險拔馬刺

2023/1/8 13:54
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（中央社聖安東尼奧7日綜合外電報導）美國職籃NBA球星塔特姆（Jayson Tatum）今天攻下34分，包括終場前33.7秒投進超前分，助「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克最後以121比116擊敗聖安東尼奧馬刺。

法新社報導，塞爾蒂克上一場剛於5日以124比95痛宰達拉斯獨行俠，今天繼續在客場贏球，戰績28勝12敗仍是全聯盟最佳。不過，塞爾蒂克今天面對重整中的馬刺，打得卻是意外辛苦。

塞爾蒂克第4節一度領先11分，但馬刺後來居上，在李察遜（Josh Richardson）最後剩37.4秒時命中三分球後追成116比116平手。

塔特姆在最後33.7秒時後撤步跳投進球要回領先，之後綠衫軍3罰命中，終場以5分險勝。

布朗（Jaylen Brown）為塞爾蒂克挹注29分，隊友布洛格登（Malcolm Brogdon）板凳出發貢獻23分，威廉斯（Robert Williams III）搶下10分、11籃板、4阻攻。

馬刺方面，李察遜、柯林斯（Zach Collins）及瓊斯（Tre Jones）都拿下18分。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1120108

#塞爾蒂克
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塞爾蒂克
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