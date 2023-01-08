T1雲豹吞9連敗 霍華德盼15日對戰海神能奪勝

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）「魔獸」霍華德今天復出首戰攻下29分，但台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹依舊吞下9連敗，他表示，希望農曆年前最後一戰、15日對戰高雄全家海神，能拿下比賽勝利。

桃園永豐雲豹今天在客場天母體育館與台灣啤酒英熊交手，雲豹隊洋將艾夫伯（Michael Efevberha）獨攬41分，霍華德（Dwight Howard）受傷勢影響，相隔3週再度歸隊助陣，13投12中，手感依舊火熱，出賽不到24分鐘，進帳29分，但依舊未能扭轉戰局，雲豹隊以111比114落敗，苦吞9連敗。

雲豹隊總教練劉嘉發出席賽後記者會時表示，霍華德今天歸隊與隊友一起在場上作戰，他認為，團隊整體攻防上做得不錯，且球員在場上相當專注，儘管後段比賽出現一些插曲、導致輸球，但團隊精神還是非常好，後續比賽還是要力求第2場勝利。

不過，雲豹隊對霍華德出賽時間依舊謹慎以對，劉嘉發指出，希望霍華德能維持健康，並在時間範圍內能夠盡情發揮，但並未透露設定的出賽時間，僅強調須考量霍華德身體負荷程度與年紀。

劉嘉發強調，霍華德對於球隊的影響力，不僅在場上，場下依舊能凝聚球隊，提升團隊技術、士氣。

談到目前身體狀況，霍華德透露，目前感覺很好，今天無論是投籃和禁區的表現都不錯，儘管球隊未能贏得比賽，但隊友都已展現拚勁，看到隊友們越來越成熟，他也感到相當開心。

雲豹隊農曆年前封關戰將在15日作客高雄巨蛋，對手為高雄全家海神，霍華德儘管未正面回應是否會出賽，但他表示，希望球隊能拿下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1120108