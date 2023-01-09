請辭足協理事長 鄭文燦：階段性任務結束

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（中央社記者黃巧雯新北9日電）中華民國足球協會理事會今天通過理事長鄭文燦辭呈，將先由副理事長蕭永福代理理事長，45天內將選出新任理事長，鄭文燦表示，階段性任務結束，依照原來規劃在世足賽後請辭。

足協去年10月8日改選理事長，前桃園市長鄭文燦當選，但足協才剛改選完3個月，傳出理事長鄭文燦去年底已提出辭呈，足協理事會今天臨時召開會議，鄭文燦並未出面受訪，而是由足協在會後發布新聞稿。

根據國民體育法規定，現任中央機關政務人員及中央民意代表不得擔任特定體育團體理事或監事，鄭文燦辭去足協理事長職務後，後續動向受關注。

鄭文燦透過新聞稿表示，他的階段性任務結束，因此依照原來規劃，在世界盃足球賽後辭去理事長一職，並請副理事長蕭永福代理理事長。

足協表示，今天理事會也依照相關法規規定，成立理事長改選的選舉委員會，並將於45天內由會員大會選出新的理事長。

鄭文燦指出，他一向喜愛足球、支持台灣足球運動的發展，雖然卸下足協的職務，但未來仍將繼續支持足球。

鄭文燦表示，特別要感謝教育部體育署與國家運動訓練中心在這段時間的協助，中華足協得以完成女足國家代表隊前往美國移地訓練，男足國家代表隊前往泰國進行國際友誼賽，男足代表隊更是取得久違的國際賽勝利。

鄭文燦指出，接下來女足代表隊將前往泰國進行國際友誼賽，持續備戰2023紐澳女子足球世界盃洲際附加賽，中華足協也獲得國訓中心支持，2月將到國家運動訓練中心，利用先進運科技術進行最後階段集訓，並安排提早前往紐西蘭適應場地與氣候。

鄭文燦表示，足協秘書處人員將配合選舉委員會妥善完成相關選舉任務與交接工作。從擔任桃園市長在任內積極推動桃園足球發展，協助中華足協籌措募款有一個自己的辦公室，到擔任中華足協理事長，他強調，不管在哪個位置，依然會以一個永遠的足球志工的身分，繼續支持台灣足球前進。（編輯：張雅淨）1120109