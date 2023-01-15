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澳老將史托蘇兒澳網賽後退役 美網曾擊敗小威奪冠

2023/1/15 22:09（1/15 22:29 更新）
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澳洲女子網球老將史托蘇兒15日宣布，將在參加完本屆澳洲網球公開賽後退役。（圖取自instagram.com/samstosur/）
澳洲女子網球老將史托蘇兒15日宣布，將在參加完本屆澳洲網球公開賽後退役。（圖取自instagram.com/samstosur/）
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（中央社墨爾本15日綜合外電報導）澳洲女子網球老將史托蘇兒（Sam Stosur）今天宣布，將在參加完本屆澳洲網球公開賽後退役。她曾在2011年美國網球公開賽擊敗小威廉絲，拿下生涯唯一一座大滿貫賽單打冠軍。

法新社報導，38歲的史托蘇兒擁有23年職業生涯，本週將是她第21度出戰澳洲網球公開賽（Australian Open）。她還拿過7座大滿貫賽雙打冠軍，但當年在美國網球公開賽（US Open）單打決賽擊敗美國傳奇名將小威廉絲（Serena Williams），她形容是自己生涯的「巔峰」。

史托蘇兒今天在澳網賽場墨爾本球場（Melbourne Park）告訴媒體記者：「能達成那件事，對我而言絕對是夢想成真，而我做到了。那是我永遠不會忘記的時刻。」

史托蘇兒表示：「我非常幸運能有這麼多很棒的回憶，無論是從這項運動、贏球、輸球和旅行時、在場上或在場外。」她本屆澳網將與法國選手柯爾妮（Alize Cornet）搭檔參加雙打比賽。

史托蘇兒生涯參加的首個大滿貫賽正是2002年的澳網。她的單打世界排名最高達到第4，雙打排名則曾達世界第一。她在大滿貫賽贏過4座女雙冠軍和3座混雙冠軍，最近一次女雙摘冠是2021年美網與中國好手張帥搭檔。

史托蘇兒回憶自己20多年前職業生涯起步時說：「我不知道我能做到什麼。我懷抱夢想，而我無疑實現了夢想，也達到比我能所能想像更多的成就。因此我可以非常驕傲地離開。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120115

#史托蘇兒
#美網
#澳網
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