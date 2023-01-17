曾俊欣澳網5盤大戰落敗 大滿貫首勝再等等

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣網球好手曾俊欣今天在澳洲網球公開賽男單首輪出戰澳洲選手巴比倫，歷經4小時26分鐘的5盤苦戰，其中有3盤激戰至搶7，曾俊欣最終以盤數2比3落敗，大滿貫生涯首勝再等等。

網壇年度4大滿貫率先登場的澳洲網球公開賽在澳洲墨爾本舉行，台灣網球好手許育修稍早直落三不敵澳洲選手德米瑙爾（Alex de Minaur），晚間輪到曾俊欣接力登場。

21歲的曾俊欣目前世界排名第115，連2年參加澳網會內賽的他，去年以外卡參戰，今年則是靠著排名取得會內賽參賽資格。

曾俊欣去年4大滿貫賽都曾登上會內賽舞台，但生涯大滿貫首勝還沒開張，今年重返澳網，男單首輪出戰排名第113名的澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin），雙方曾在去年美網會內賽首輪碰頭，曾俊欣當時以直落三落敗。

不過，由於當地天氣炎熱，多場比賽一度暫停，而曾俊欣原訂台灣時間中午出賽，受天候影響，比賽延後至晚間6時多才開打。

曾俊欣開賽遭遇亂流，所幸第3局一連化解4個破發點，驚險保住發球局，並在盤末破發得手，以6比4搶下首盤。

第2盤一度僵持不下，曾俊欣錯失4個盤末點的大好機會，對手趁機將戰線延長至搶7，曾俊欣在搶7大戰失利，以6比7（5比7）丟掉次盤。

第3盤同樣勢均力敵，雙方鏖戰至搶7，曾俊欣沉穩應戰，以7比6（7比5）搶先聽牌。而第4盤戰況激烈，再度上演搶7大戰，曾俊欣以6比7（4比7）讓出。

關鍵第5盤，曾俊欣面臨體能考驗，第2局遭到破發、連丟3局，盤末發球局再度失守，最終1比6敗下陣來。（編輯：林治平）1120117