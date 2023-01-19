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詹詠然聯手瓜拉奇 澳網女雙輕鬆晉級第2輪

2023/1/19 16:15
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（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣網球女將詹詠然，今天與智利好手瓜拉奇聯手出擊，兩人在澳洲網球公開賽女雙首輪，兩盤只讓對手拿到2局，以6比1、6比1輕取布隆澤蒂與科恰雷托的義大利組合。

網壇年度四大滿貫賽之首的2023澳洲網球公開賽，雙打共有64籤，這也是詹詠然與智利女將瓜拉奇（Alexa Guarachi）聯手的第4戰，兩人火力全開，全場共5度破發，以直落二輕鬆撂倒對手，拿下晉級門票。

詹詠然上個賽季主要搭檔是澳洲老將史托蘇兒（Samantha Stosur），直到去年9月在日本東京舉行的泛太平洋公開賽，才改與瓜拉奇聯手，兩人似乎一拍即合，雖然聯手第1戰8強出局，不過今年初在紐西蘭的奧克蘭網賽則闖進4強，也替新的一年打出亮麗開局。

詹詠然與瓜拉奇這組異國聯軍，今天遭遇義大利雙人組布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）與科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto），兩人一下場就率先破發，早早取得2比0領先優勢。

義大利組合第3局成功保發後，接下來卻是惡夢開始，詹詠然與瓜拉奇先保再破，一口氣連拿4局，以6比1的懸殊差距，輕鬆拿下首盤。

詹詠然與瓜拉奇得理不饒人，次盤開賽又連搶3局，直到第4局義大利組合才艱辛保發，接下來戰局再次呈現一面倒，詹詠然與瓜拉奇又是連拿3局，以秋風掃落葉之姿的6比1淘汰對手，輕鬆晉級。（編輯：屈享平）1120119

#詹詠然
#瓜拉奇
#布隆澤蒂
詹詠然
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