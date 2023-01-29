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射擊世界盃雅加達站 劉恆妤女子空氣手槍奪銅

2023/1/29 18:44（1/29 19:16 更新）
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台灣射擊女將劉恆妤29日在射擊世界盃雅加達站拿下銅牌。（中央社檔案照片）
台灣射擊女將劉恆妤29日在射擊世界盃雅加達站拿下銅牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北29日電）去年在全大運勇奪雙金的台灣射擊女將劉恆妤，今天在射擊世界盃雅加達站女子10公尺空氣手槍以247.6分拿下銅牌，資格賽排名第1的吳佳穎最終名列第5，與獎牌擦身而過。

2023射擊世界盃雅加達站，台灣共派出5名女將參賽，由在年初斯洛維尼亞大獎賽摘銀的「證件妹」吳佳穎領銜，加上東京奧運國手田家榛，以及余艾玟、劉恆妤與陳俞如等人參賽。

吳佳穎延續近來的絕佳狀態，資格賽以總分580分，在37名參賽選手中高居第1，而劉恆妤則以573分名列第7，與吳佳穎雙雙挺進8強排名賽。

射擊資格賽結束後取總分最高的8名選手晉級排名賽，而排名賽每名選手擊發15發後，總分最低的2名選手遭到淘汰，前20發射完後僅剩4名選手，最後再取排名賽最佳的2人晉級金牌戰。

資格賽手感火燙的吳佳穎，排名賽開局意外熄火，首局僅繳出48分，在8名選手當中排名倒數第2，接下來她雖強力反彈，可惜第4局又僅繳出47.7分，最終排名第5提前出局，與獎牌擦身而過。

壓線晉級的劉恆妤，排名賽反展現大將之風，每局都至少繳出48.5分以上成績單，5局射完以247.6分名列第3，雖未能搶進壓軸金牌戰，不過仍摘下生涯在世界盃的首面獎牌。

值得一提的是，目前就讀國立體大二年級的劉恆妤，高中才開始接觸手槍這項運動，雖然槍齡不算長，不過爆發力十足，去年她就在全國大專校院運動會包辦雙金，也是今年成都世界大學運動會的射擊國手。（編輯：屈享平）1120129

#劉恆妤
#吳佳穎
#世界盃雅加達站
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