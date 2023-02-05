華欣女網賽中台大戰 詹皓晴吳芳嫺聯手奪女雙冠軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北5日電）在泰國舉行的華欣女網賽今天壓軸登場的女雙決賽上演「中台大戰」，台灣組合詹皓晴、吳芳嫺以6比1、7比6直落2的盤數奪冠，這也是詹皓晴自從2017年來第2度拿下賽史女雙冠軍。

賽事從2017年開辦，當時的女雙冠軍就是由「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴帶走，時隔6年後，妹妹詹皓晴搭檔自家人吳芳嫺再度闖進決賽，面對的是中國組合王心雨、朱琳。

首盤詹皓晴和吳芳嫺勢如破竹，開賽就連破對手2次發球局，加上自己都順利保發，很快就取得5比0的局數絕對優勢，最終僅用了25分鐘就以6比1拿下。

第2盤對手回穩，前2局互保發球局後，接著又互破對方2次發球局，雙方戰成3比3平手後，就一路保發形成6比6進入搶7大戰。

到了搶7決勝局，雙方又陷入混戰，原本詹皓晴、吳芳嫺一度以4比1領先，沒想到連續被對手兩度破發，甚至一度以5比6落後，被對手先拿到盤末點。

幸好詹皓晴、吳芳嫺穩住陣腳，不但回破對手2次發球，接著再順利保發等於連拿3分，在搶7決勝局裡上演8比6的逆轉秀，也順利直落2盤拿下這場比賽勝利，這也是詹皓晴個人在華欣女網賽第2座女雙冠軍。

29歲的詹皓晴，女雙世界排名第35名，根據WTA官網資料，這已是她生涯第19場雙打冠軍。（編輯：林治平）1120205