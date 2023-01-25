詹皓晴、楊釗煊不敵女雙第2種子 澳網8強落馬

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（中央社記者龍柏安台北25日電）只差一步就能追平生涯在澳洲網球公開賽的最佳戰績，台灣網球雙打好手詹皓晴卻沒跨過這一步，今天她與中國女將楊釗煊以1比6、1比6不敵美國組合皮古拉與高夫，8強落馬。

2023澳洲網球公開賽今天進行女雙8強對決，名列大會11種子的詹皓晴與中國女將楊釗煊，面對大會第2種子、美國名將高夫（Coco Gauff）與皮古拉（Jessica Pegula）沒能討到便宜，首盤開賽就連丟5局打壞行情，最終以直落二吞敗出局。

包括今年在內，詹皓晴生涯共4度闖進澳網女雙8強，而2020年她曾和老姐詹詠然聯手，在澳網躋身4強，最終以5比7、2比6不敵匈牙利女將巴波斯（Timea Babos）與法國的美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），抱憾出局。

詹皓晴今年與楊釗煊聯手出擊，兩人也展現絕佳狀態，前3輪都以一盤未失的完美表現一路過關斬將晉級8強，眼看只差一步就能追平生涯在澳網的最佳成績，可惜這回卻受阻於美國組合拍下。

皮古拉與高夫都是單雙兼備的美國名將，皮古拉目前世界單打排名高居第3，而高夫也名列第7，兩人去年才在法國網球公開賽女雙聯手闖進決賽，今天擊敗詹皓晴與楊釗煊後，也寫下兩人在澳網女雙的最佳戰績。

今天開賽詹皓晴與楊釗煊有些不穩，首盤兩人連失5局，直到第6局才首度保發，先以1比6棄守。

次盤前2局打完雙方以1比1打平，沒想到詹皓晴與楊釗煊又再次陷入亂流，兩人連續3個發球局都失手，再讓對手一口氣連拿5局，以1比6痛失次盤，以直落二吞敗落馬。（編輯：張銘坤）1120125