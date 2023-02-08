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詹姆斯登NBA得分王 賈霸讚他打球方式和能主導比賽

2023/2/8 19:28
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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天超越湖人前輩賈霸，成為NBA歷史得分王。賈霸讚揚詹姆斯打球的方式，以及他能夠保持狀態和持續主導比賽。

湖人隊前鋒詹姆斯（LeBron James）今天超越湖人前輩「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA史上得分最多的球員。湖人在主場以130比133輸給奧克拉荷馬雷霆，詹姆斯此役得到38分，創造3萬8390分的總得分紀錄，超過賈霸紀錄3分。

賈霸談到詹姆斯打破他的紀錄時說：「我原本就認為這紀錄很有可能被打破。只要有一個人能持續成為攻勢焦點。」

「詹姆斯的職業生涯就是計劃好要主導比賽。而這已經維持將近20年。你必須讚揚他打球的方式以及他能保持狀態和主導比賽。」

賈霸表示：「他有那種難以說明的特質，就是他們所說的領導能力。他在球場上努力完成任務，球員支持他，因為他們非常尊重他和他的天賦。」

金州勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）則說：「能持續20年的比賽水準，達到籃球得分的巔峰，這令人難以置信。」

「在未來的路上，當我們回顧我們的職業生涯時，我們將能夠達到那個水準，知道在最高水準拚戰是什麼感覺。」

布魯克林籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）表示：「你多麼努力地磨練了這麼久。這從第一天開始就是一種啟發。」

他又說：「非常愛你，繼續設定高標準。」

達拉斯獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）說：「我們把整個行業的關鍵角色交給一個18歲的孩子，現在他已經38歲了，仍然掌控一切。我不認為我們應該感到驚訝。我認為我們應該恭喜他，盡可能地為他慶祝，繼續享受他的表演。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120208

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