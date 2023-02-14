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歐冠盃決賽混亂調查出爐 直指歐洲足總應負主責[影]

2023/2/14 15:31（2/14 16:34 更新）
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去年5月28日歐洲冠軍聯賽決賽當天，球迷在進場時擠得水洩不通，開球因而延遲了37分鐘。圖為場內大螢幕亮出延後說明。（路透社）
去年5月28日歐洲冠軍聯賽決賽當天，球迷在進場時擠得水洩不通，開球因而延遲了37分鐘。圖為場內大螢幕亮出延後說明。（路透社）
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（中央社13日巴黎綜合外電報導）由歐洲足球總會（UEFA）委託完成的一份獨立報告今天指出，歐洲足總本身對2022年歐洲冠軍聯賽決賽「幾乎導致災難」的失敗，負有「主要責任」。

法新社報導，西甲皇家馬德里（Real Madrid）去年5月28日在法國國家體育場（Stade de France）舉行的歐洲冠軍聯賽（Champions League，歐冠盃）決賽以1比0擊敗英超利物浦（Liverpool），但圍繞這起歐洲足球盛事的種種事件，卻讓比賽本身黯然失色。

比賽當天，球迷在進場時擠得水洩不通，開球因而延遲了37分鐘，警方亦向場館周邊金屬柵欄後的數千名球迷發射催淚瓦斯。

這份報告還認為，警方維護治安的模式奠基在1989年希爾斯伯勒（Hillsborough）慘劇的錯誤假設上，認為利物浦球迷對公眾秩序構成威脅。

影片來源：FRANCE 24 English
影片來源：BBC News

1989年4月15日，英國足總盃準決賽在英格蘭北部雪菲爾（Sheffield）的希爾斯伯勒球場點燃戰火，由利物浦迎戰諾丁罕森林（Nottingham Forest），當時以鐵絲網圍起的球場在短時間內湧入太多觀眾，引發推擠慘劇，造成至少96名球迷喪生、數百人受傷，許多死者是年輕人。

今天發布的這份獨立調查是於去年5月30日委託進行，截至目前耗資近50萬歐元（約新台幣1620萬元），調查小組結論認定，「歐洲足球總會作為主辦單位，對幾乎導致災難的失敗負有主要責任。」

利物浦隊表示，由於安全圍欄故障，持有真正門票的人無法進場，歐洲足總和法國當局則把問題歸咎於假門票。

法國參議院去年7月發布的調查發現，執行不力的維安規畫是造成這場混亂的原因。

法國今年和明年分別將舉辦世界盃橄欖球賽和奧運，兩項賽事場地都在法國國家體育場，歐冠盃決賽的混亂畫面卻讓法國蒙羞。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120214

去年5月28日歐冠盃賽前巴黎警方在法國國家體育場外逮捕一名球迷。（路透社）
去年5月28日歐冠盃賽前巴黎警方在法國國家體育場外逮捕一名球迷。（路透社）
#歐冠盃
#歐洲冠軍聯賽
#歐洲足總
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