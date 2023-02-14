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PLG連2年最佳主場 攻城獅要帶球迷嚐遍新竹美食

2023/2/14 21:19
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（中央社記者黎建忠台北14日電）連續2年獲得球迷票選為PLG「最佳主場」的新竹街口攻城獅，將繼續深耕在地的力量，結合啦啦隊女神瑟七、柔一，推動新竹在地4大銅板美食，讓球迷看球之餘也能吃飽喝足。

目前例行賽戰績排在P. LEAGUE+聯盟第4，但接下來2週都有苦戰，2月19日要迎戰聯盟龍頭的新北國王，接著2月25日又將面對擁有林書豪加盟的高雄17直播鋼鐵人。

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新竹攻城獅連續3個賽季都將主場經營的有聲有色，滿場6400人的新竹縣體育館時常座無虛席。只不過以往新竹的美食似乎令外界印象不深，因此這次攻城獅球團特地發起活動，要球迷進場看球以外，還要嚐遍美食好滋味。

攻城獅啦啦隊員瑟七、柔一親自擔任1日新竹美食小天使，提供獅紫軍們看球美食清單，包括竹北魯肉飯名店黑皮驊、50年老字號古早味飲料店蜂蜜大王、Google評論破千則好評的好豆味冰沙豆花、城隍廟人氣美食周家燒麻糬與新竹火車站排隊小點心梅花雞蛋糕等。（編輯：李亨山）1120214

#新竹
#林書豪
#瑟七
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