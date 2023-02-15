希爾德再拚NBA三分球大賽冠軍 里拉德3度挑戰

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（中央社鹽湖城14日綜合外電報導）NBA明星賽各項參賽名單今天出爐，印第安納溜馬的希爾德（Buddy Hield）盼再次贏得三分球大賽冠軍，波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard）則是第3度挑戰成為三分球王。

此外，費城76人的麥克隆（Mac McClung）要力拚成為在NBA和高中都拿下灌籃大賽冠軍的球員。密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）則是要和兄弟們一起組隊，參加技術挑戰賽。

美國職籃NBA明星賽的系列活動將在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）進行，包括技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽的參賽名單也在今天公布。接下來的這個週末對11名球員來說將會特別忙碌，因為他們將在明星賽期間參加數場不同賽事。

● 三分球大賽

2020年冠軍得主希爾德重回參賽名單，要力拚成為史上第8個不只一次在三分球大賽奪冠的球員。他將面臨隊友哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、波特蘭拓荒者的里拉德與塞門斯（Anfernee Simons）、邁阿密熱火的赫洛（Tyler Herro）、沙加緬度國王的赫爾特（Kevin Huerter）、猶他爵士的馬卡南（Lauri Markkanen），及波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）等人的挑戰。

赫洛表示，他很期待到鹽湖城參賽。他說：「我很興奮，我會試著贏得比賽。我會試著作自己，我會很好的。」

● 技術挑戰賽

安特托昆博和洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）分別擔任這次明星賽兩隊隊長，將各自挑選球員組隊來一較高下。

但在那之前，安特托昆博將和哥哥塔納西斯（Thanasis Antetokounmpo）、弟弟亞力克斯（Alex Antetokounmpo）組隊參加技術挑戰賽，他們去年在克里夫蘭（Cleveland）進行的明星賽中也曾組隊參賽。

安特托昆博兄弟將對上地主爵士的克拉克森（Jordan Clarkson）、凱斯勒（Walker Kessler）、薩克斯頓（Collin Sexton），及在去年選秀會上，奧蘭多魔術以第1順位選進的班切羅（Paolo Banchero）、休士頓火箭以第3順位選到的史密斯（Jabari Smith）、底特律活塞以第5順位選上的艾維（Jaden Ivey）。

● 灌籃大賽

麥克隆曾於2018年在全美高中生參加的灌籃大賽贏得冠軍，這次要力拚NBA灌籃大賽冠軍，他的對手包括火箭的小馬丁（Kenyon Martin Jr.）、紐奧良鵜鶘的墨菲（Trey Murphy III）和紐約尼克的席姆斯（Jericho Sims）。

● 忙碌的週末

安特托昆博這次將參加明星賽及技術挑戰賽，塔特姆、哈利伯頓、里拉德、馬卡南則都是要參加明星賽及三分球大賽。

艾維、史密斯、墨菲、馬卡南、班切羅、凱斯勒則是要參加新秀對抗賽及其他賽事。

● 無緣明星賽活動

布魯克林籃網、夏洛特黃蜂、華盛頓巫師3隊這次沒有球員能參加明星賽活動。對籃網來說，這是一個「技術性」問題，因為厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）雖然在籃網效力期間獲選參加明星賽，但之後他們陸續遭到交易、相繼轉隊。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120215