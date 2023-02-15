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足協22日改選理事長 王麟祥、陳世凱參選

2023/2/15 20:53
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）中華民國足球協會將在2月22日改選理事長，足協今天在官網公告候選人名單，分別為前華視總經理王麟祥及前台中市議員陳世凱。

鄭文燦去年底請辭中華民國足球協會理事長一職，後來入閣擔任行政院副院長，足協今年1月通過理事長鄭文燦辭呈，先由副理事長蕭永福代理理事長，並依照規定，在45天內選出新任理事長。

足協表示，依選舉辦法第13條規定，並經選舉委員會與選舉上訴委員會審議後，今天公告理事長候選人名單，王麟祥、陳世凱2人參選。

王麟祥曾任華視總經理，這次參選足協理事長，他提出6大政見，包括持續推動偏鄉地區基層足球發展及在地人才扎根；推動國際足球總會（FIFA）與台灣國民體育法接軌，進而修訂符合足協章程；持續經營足球市場，培養潛在球迷及形成貫徹始終的足球文化；配合媒體行銷以利製造球星文化，從而帶動招商及經濟效應；整合FIFA及政府機關補助款，使其對足球發展利益最大化；推動台灣職業足球籌備小組，以利於職業聯盟成立。

另一名足協理事長候選人陳世凱，過去在任職台中市議員期間，推動台中市運動發展，建置多個運動場地。

陳世凱列出5大政見中，分別為持續強化台灣各級代表隊後勤支援；推動基層聯賽及完備俱樂部認證制度；增加裁判教練人數；優化中華足協官方網站及註冊系統；協助台中在地職業足球隊，進而推動台灣足球正向循環等。（編輯：陳仁華）1120215

#陳世凱
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陳世凱
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